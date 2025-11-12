Al via i lavori sul ponte dell'Argentina tra Arma e Riva: la speranza per il nuovo entro l'estate prossima

Dopo la fine dell’intervento sul collettore fognario, scattano oggi i lavori di demolizione della prima campata del ponte sul torrente Argentina, tra Arma di Taggia e Riva Ligure.

Al termine di un iter lunghissimo, condito da polemiche e rimbrotti politici, ora si lavora per riuscire a buttare giù il vecchio ponte e ricostruire quello ciclopedonale entro la prossima estate.

La demolizione è stata decisa per la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina per un lavoro da circa 17 milioni di euro. Al momento, nonostante i lavori siano iniziati, non ci sono tempi certi per la realizzazione del bypass provvisorio per pedoni e ciclisti tra Arma e Riva.