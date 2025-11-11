Ventimiglia, al via l’elettrificazione dei binari: giovedì l’inaugurazione con le autorità

Giovedì 13 novembre, alle 11.30, verrà attivata alla stazione di Ventimiglia l’elettrificazione a 3000 volt dei primi due binari. Nell’occasione verrà fatta un’inaugurazione ufficiale con gli interventi istituzionali: dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, dell’amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Il lavoro, finanziato dalla Regione Liguria e da RFI, consentirà di portare nella città di confine tutti i treni della flotta regionale.



“Grazie a un lavoro sinergico con RFI siamo riusciti a finanziare un’opera fondamentale – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola-​ . C’è molta attesa per questa inaugurazione destinata a portare un beneficio concreto non solo alla città di Ventimiglia, ma anche a tutto il Ponente ligure e a chi qui viaggia in treno per lavoro, scuola o turismo".

