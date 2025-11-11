Regione Liguria, assessore Scajola a Roma per l'evento nazionale Federcasa su edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana

Mercoledì 12 novembre 2025, l’assessore della Regione Liguria Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prenderà parte all’importante evento nazionale “Opportunità e soluzioni per le città che cambiano”, organizzato da Federcasa e dedicato all’edilizia residenziale pubblica e alla rigenerazione urbana. Il convegno si svolgerà presso il NYX Hotel di Roma, in via Cicerone 55, con inizio previsto alle ore 9.30.

L’iniziativa, promossa da Federcasa, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, esperti del settore, tecnici e operatori delle aziende territoriali che si occupano di edilizia pubblica. L’obiettivo è quello di condividere strategie, strumenti e buone pratiche per affrontare le sfide delle città contemporanee, in particolare quelle legate alla sostenibilità, all’inclusione sociale e all’efficientamento energetico degli edifici.

Marco Scajola interverrà nel secondo panel della giornata, portando il contributo della Regione Liguria e della Conferenza delle Regioni sul tema della rigenerazione urbana e delle politiche abitative. Il suo intervento sarà focalizzato sulla necessità di una visione condivisa tra istituzioni locali e nazionali, capace di valorizzare le risorse disponibili, in particolare quelle provenienti dal PNRR, e di promuovere interventi che migliorino la qualità della vita nei quartieri più fragili.

Tra gli altri relatori attesi figurano esponenti del Parlamento, rappresentanti delle Regioni, dirigenti delle aziende di edilizia residenziale pubblica, e figure di rilievo del mondo associativo e accademico. Il programma prevede momenti di confronto tecnico e politico, con tavole rotonde e sessioni tematiche dedicate alle soluzioni innovative per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le politiche urbane e abitative, in cui la rigenerazione degli spazi e la riqualificazione energetica degli edifici rappresentano leve fondamentali per costruire città più resilienti e inclusive.

La presenza di Marco Scajola conferma il ruolo attivo della Regione Liguria nel dibattito nazionale su questi temi, e il suo impegno nel promuovere una nuova idea di abitare, capace di rispondere alle esigenze delle comunità e di valorizzare il territorio.