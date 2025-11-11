Sanremo: domenica torna l’HBrun Urban Trail, la corsa di beneficenza che fa bene al cuore e al territorio

La città di Sanremo si prepara ad accogliere la 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail, l’evento sportivo non competitivo che unisce attività fisica, scoperta del territorio e solidarietà. L’appuntamento è per domenica prossima, con partenza alle 8.30 da piazza Borea D’Olmo. Il trail si snoderà lungo un percorso di 9 km con 500 metri di dislivello positivo, pensato sia per i corridori sia per chi preferisce una camminata in natura. Un’occasione per vivere un’esperienza sportiva immersi nei sentieri e negli scorci più suggestivi della città, contribuendo al tempo stesso a una buona causa.

Inserita nel calendario manifestazioni dell'assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, è una manifestazione non competitiva che cresce di anno in anno: oltre alla 9 km a cui è possibile partecipare anche camminando (con un dislivello di circa 500 m), si aggiunge la 21 km. con un dislivello di circa 1200 metri. "Agli organizzatori posso solo dire grazie - ha detto l'assessore - così come a tutti i volontari e alla Pro San Pietro che danno una mano. E' un momento importante e divertente per la città, senza dimenticare il lavoro che è stato fatto per creare il percorso, completamente sistemato e ripulito".

Le iscrizioni si potranno effettuare on line su wedosport.net (ma anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e prima della gara, in piazza Borea D'Olmo) al costo di 15 euro per la 9 km e 25 per la 21 km. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Soccorso Alpino. L’HBrun Urban Trail continua a crescere di anno in anno, attirando sia atleti esperti sia amatori, accomunati dalla voglia di vivere lo sport come strumento di prevenzione delle malattie cardiovascolari e come mezzo per valorizzare il territorio.

Alle 11 sono previste le premiazioni, momento conclusivo di una mattinata all’insegna dello sport, della salute e della comunità. Gli organizzatori lanciano un nuovo obiettivo di partecipazione, quello di raggiungere i 180 iscritti mentre per la gara più lunga è stato già raggiunto il tetto massimo dei 50. Domenica Sanremo torna a correre con il cuore: l’HBrun vi aspetta per una giornata di movimento, panorami e solidarietà. Il percorso sarà anche quest'anno particolarmente panoramico, con alcuni tratti più semplici (in particolare per chi partecipa alla 9 km) ed altri più impegnativi.

E' prevista anche quest'anno la 'Coppa Cobram', un trofeo che verrà assegnato al primo classificato tra i dipendenti del Comune di Sanremo, del Casinò e delle aziende partecipate del Comune. Un modo goliardico, nel ricordo della leggendaria gara 'cinematografica' di Fantozzi L'evento è una costola del congresso medico che si svolgerà a Loano nel mese di dicembre.