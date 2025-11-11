 / Eventi

Eventi | 11 novembre 2025, 12:07

Sanremo: domenica torna l’HBrun Urban Trail, la corsa di beneficenza che fa bene al cuore e al territorio

Le iscrizioni si potranno effettuare on line su wedosport.net (ma anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e prima della gara, in piazza Borea D'Olmo)

La città di Sanremo si prepara ad accogliere la 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail, l’evento sportivo non competitivo che unisce attività fisica, scoperta del territorio e solidarietà. L’appuntamento è per domenica prossima, con partenza alle 8.30 da piazza Borea D’Olmo. Il trail si snoderà lungo un percorso di 9 km con 500 metri di dislivello positivo, pensato sia per i corridori sia per chi preferisce una camminata in natura. Un’occasione per vivere un’esperienza sportiva immersi nei sentieri e negli scorci più suggestivi della città, contribuendo al tempo stesso a una buona causa.

Inserita nel calendario manifestazioni dell'assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, è una manifestazione non competitiva che cresce di anno in anno: oltre alla 9 km a cui è possibile partecipare anche camminando (con un dislivello di circa 500 m), si aggiunge la 21 km. con un dislivello di circa 1200 metri. "Agli organizzatori posso solo dire grazie - ha detto l'assessore - così come a tutti i volontari  e alla Pro San Pietro che danno una mano. E' un momento importante e divertente per la città, senza dimenticare il lavoro che è stato fatto per creare il percorso, completamente sistemato e ripulito".

Le iscrizioni si potranno effettuare on line su wedosport.net (ma anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e prima della gara, in piazza Borea D'Olmo) al costo di 15 euro per la 9 km e 25 per la 21 km. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Soccorso Alpino. L’HBrun Urban Trail continua a crescere di anno in anno, attirando sia atleti esperti sia amatori, accomunati dalla voglia di vivere lo sport come strumento di prevenzione delle malattie cardiovascolari e come mezzo per valorizzare il territorio.

Alle 11 sono previste le premiazioni, momento conclusivo di una mattinata all’insegna dello sport, della salute e della comunità. Gli organizzatori lanciano un nuovo obiettivo di partecipazione, quello di raggiungere i 180 iscritti mentre per la gara più lunga è stato già raggiunto il tetto massimo dei 50. Domenica Sanremo torna a correre con il cuore: l’HBrun vi aspetta per una giornata di movimento, panorami e solidarietà. Il percorso sarà anche quest'anno particolarmente panoramico, con alcuni tratti più semplici (in particolare per chi partecipa alla 9 km) ed altri più impegnativi.

E' prevista anche quest'anno la 'Coppa Cobram', un trofeo che verrà assegnato al primo classificato tra i dipendenti del Comune di Sanremo, del Casinò e delle aziende partecipate del Comune. Un modo goliardico, nel ricordo della leggendaria gara 'cinematografica' di Fantozzi L'evento è una costola del congresso medico che si svolgerà a Loano nel mese di dicembre.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium