Taggia si prepara al Natale: via libera alle luminarie anche sul tratto della statale Aurelia

Il Comune di Taggia ha dato il via libera definitivo all’installazione delle luminarie natalizie anche lungo il tratto di competenza Anas, sulla statale Aurelia. Con una determina firmata lo scorso 31 ottobre, l’amministrazione ha impegnato la somma di 386,67 euro (IVA compresa) per coprire le spese di istruttoria e sopralluogo richieste da Anas per il rilascio del nulla osta necessario all’allestimento.

L’intervento rientra nel più ampio programma di addobbi e illuminazioni natalizie affidato alla ditta Luminarie Palmiro di Serra Riccò (Genova), che si occuperà di installare, gestire e successivamente rimuovere le decorazioni nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2025 e l’11 gennaio 2026.

Una parte delle luminarie, in particolare dieci motivi luminosi, verrà collocata lungo la statale Aurelia, in un’area sottoposta alla gestione di Anas. Per questo motivo il Comune ha dovuto richiedere un’autorizzazione specifica, ottenuta a fine ottobre dopo la comunicazione di Anas che ha fissato i relativi oneri amministrativi.

Il responsabile del servizio Attività produttive, Turismo e Sport, ha firmato l’impegno di spesa per consentire l’avvio delle pratiche e rispettare i tempi di installazione previsti. L’obiettivo è assicurare, come ogni anno, un allestimento scenografico uniforme su tutto il territorio comunale, comprese le aree di transito gestite da altri enti.

L’amministrazione comunale conferma così la volontà di valorizzare il periodo natalizio con un’illuminazione diffusa e coordinata, capace di accompagnare residenti e visitatori lungo le vie principali e nel centro storico. Le luci saranno accese a partire dal primo weekend di dicembre e resteranno in funzione fino all’Epifania, dando ufficialmente il via alle festività a Taggia.