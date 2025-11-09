Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 NOVEMBRE

SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



14.30-17.30. Incontro di ‘Costellazioni Familiari’: seminario/Laboratorio volto ad esplorare, scoprire e sciogliere le dinamiche nascoste che influenzano la vita, il benessere, il lavoro e tutte le relazioni. Facilitatore: Fabio Gagni (30 euro). Studio Olistico Inara, Via Nuvoloni 23/25, partecipazione solo su prenotazione 329 259 2297

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, rappresentazione di ‘Elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti con Anna Delfino, Mattia Pelosi, Nicholas Tagliatini e Alberto Perfetti al pianoforte. Palazzo Roverizio, via Escoffier, info e prenotazioni 339 2663150



20.00. Prima selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



21.00. ‘Sanremo Latin Day’: da Ballando con le stelle stage e show con Chiquito Y Dominican power. Casinò Municipale, info 333 8516630

IMPERIA

8.30. ‘Trekking urbano: camminare, scoprire, emozionarsi!’: passeggiata a ritmo dolce che unisce sport, cultura e curiosità accompagnati dalle guide Giulia di Monesi Young e Sebastiano di UISP Imperia. Partenza dalla Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, info e adesioni 3465152051

9.00-20.00. Olioliva 2025 (25ª edizione), ultimo di tre giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze agroalimentari liguri: mercato dei sapori, con circa duecento espositori che presenteranno prodotti di qualità, specialità tipiche e novità del comparto agroalimentare - degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking con chef e produttori, e convegni tematici dedicati al futuro dell’olivicoltura e alla valorizzazione della filiera. Centro storico di Oneglia (info e programma)



9.00. ‘Camminata tra gli ulivi’ (7ª edizione nell'ambito di Olioliva): colazione offerta dal Circolo Manuel Belgrano a tutti i partecipanti al Giardino dei Tigli (sede del Circolo Manuel Belgrano e bocciofila) + alle 10.30, partenza della camminata ‘ aperitivo alle h 12.30 + alle 13, ritorno a Oneglia (servizio di bus navetta tra Oneglia - Fermata bus Largo Nannollo Piana - e Costa d'Onelgia dalle 8.45 alle 9.45 (più info)



10.00. ‘OliOliva Run’ e ‘FamilyRun’ (12ª edizione nell'ambito di Olioliva)). A cura del Club Marathon Imperia. Partenza alle 10 dal molo lungo di Oneglia (più info)



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: ultimo giorno della mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3 (h 10.00/12.30-16.00/19.30)

17.15. Spettacolo teatrale ‘Scene da un matrimonio’ di Ingmar Bergram con Antonio Carli e Marianna Pardini. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese (facente parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. ‘Fois’ di Ventimiglia) per l’inaugurazione del pianoforte Ibach Sohn. Centro Culturale San Francesco, ingresso libero



VALLECROSIA



9.00-19.00. Fiera del IV novembre in centro città



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani nel Centro Storico, Via Fontana Vecchia 5, info 347 2364922

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori del Sipario Cellese dal titolo ‘I trei testamenti’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. Giornata dedicata all’autunno e ai prodotti del territorio con mercatino in cui trovare offerte artigianali, produzioni dei coltivatori locali con proposte adeguate alla stagionalità e alla territorialità. Alle15, in piazza Parrocchiale, tradizionale castagnata con vin brulè e i bimbi e giochi gonfiabili (per chi ama camminare alle ore 8.45 dalla località San Rocco parte una gita da Bajardo a Monte Ceppo e poi al bosco di Grou, 16 km di percorso)



CAMPOROSSO

8.30. 8° Giro turistico nelle Due Valli con raduno Auto & Moto d’Epoca: ritrovo partecipanti a Camporosso in Piazza Pertini per iscrizione, consegna targhe, sacca di benvenuto con gadgets, prodotti tipici del territorio e buon caffè. Alle 10.30, partenza Giro turistico nelle strade delle due valli (Km. 52 circa). Alle 12.30 ritorno a Camporosso per esposizione veicoli e pranzo presso la sede dell'Associazione pensionati. Alle 15, premiazione raduno auto/moto e consegna premio Martino Finotto 2025



CASTELLARO



14.00-17.00. ‘Prova il Golf’: open day gratuito rivolto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Iniziativa gratuita e aperta a chiunque abbia tra gli 8 e gli 80 anni assistiti dai maestri P.G.A.I., Castellaro Golf Club, info e iscrizioni 0184 482641- email golfclub@castellarogolf.it

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand 2025 (33ª edizione): Tour de France gastronomico con la partecipazione di circa 230 espositori. Ippodromo della Costa Azzurra, fino all’11 novembre (più info)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. Récital Fatma Saïd con Fatma Saïd (Soprano), Malcolm Martineau (Piano Solista dell'OPMC). Musiche di Schumann, Schubert, Ravel, Brahms, De Falla, Obradors, Bizet, Hankash. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

16.30. Voyage à Napoli: tragicommedia romantica con Lina Lamara e Nicolas Taffin. Théâtre des Muses, Boulevard du Jardin Exotique 45 A (info e acquisto biglietti)

NICE

8.00. Maratona Nizza-Cannes Alpi Marittime di 42 km sul lungomare alla scoperta di: Saint Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins e Vallauris Golfe-Juan. Partenza dalla Promenade des Anglais di Nizza e arrivo a Cannes in Boulevard de la Croisette (più info)

15.00. Omaggio a Wayne Shorter della ‘Nice Jazz Orchestra en Full Big Band’ con Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag, rue de la Croix 4, Vieux Nice (info e acquisto biglietti a questo link)





