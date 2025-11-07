Il Rotaract Club di Sanremo rinnova il suo impegno per il Centro di Salute Mentale di Bordighera (Foto e video)

Ancora una volta il Rotaract Club di Sanremo, in collaborazione con i club Rotary Sanremo e Sanremo Hanbury scende in campo a sostegno di chi è rimasto indietro, in particolare per i pazienti del Centro di Salute Mentale di Bordighera. Dopo la donazione dello scorso inverno, sempre a favore del centro di Bordighera, il cui ricavato è stato utilizzato per l'acquisto di materiale dedicato ad attività riabilitative, i giovani del Rotary Club hanno voluto ripetere questo service di grande significato e vicinanza per il territorio.

“Una dimostrazione importante – afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – di quanto sia tangibile con i fatti la sinergia tra l'azienda sanitaria e il terzo settore a sostegno della collettività. Colgo l'occasione per ringraziare il Rotaract Club di Sanremo per questa sua attività a favore dei pazienti del CSM di Bordighera.”

"Abbiamo scelto di donare materiale per le attività ricreative al CSM di Bordighera perché rappresenta una realtà da sempre radicata nel territorio intemelio – afferma il presidente del Rotaract Club Sanremo Gianluca Anfosso - e vicina a chi ha bisogno di supporto. Dalla pandemia in poi, il Centro ha visto aumentare la propria utenza, e crediamo che essere vicini ai presìdi sanitari sia un modo concreto per essere vicini alla popolazione. Questo gesto riflette pienamente lo spirito del Rotaract: servire e sostenere chi ha bisogno”.

Ma l'attività del Rotaract Club a favore dei pazienti psichiatrici della zona intemelia non si ferma qui: il prossimo 15 novembre al teatro Comunale di Ventimiglia alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale benefico dal titolo “1+1=1”, una commedia in due atti.