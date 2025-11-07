Vanessa Grey illumina il palco dell’Evolution Horizon Award 2025

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Nel corso della serata non sono poi mancate presenze importanti dello star system, dell’arte, della cultura e della solidarietà, come la cantante, conduttrice e speaker radiofonica di RTL, Vanessa Grey, che ha allietato gli ospiti della serata con un medley delle sue canzoni più celebri, tra cui il tormentone “I vip so chic”.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.





