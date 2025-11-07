Sanremo protagonista su “The Times”: gli appartamenti di Homeholidaysanremo scelti per rappresentare la città dei fiori

La città dei fiori conquista le pagine del prestigioso quotidiano britannico The Times, che nella sua sezione Travel del 7 novembre ha dedicato un ampio e affascinante articolo dal titolo “48 hours in Sanremo”, descrivendo il fascino senza tempo della Riviera ligure. A impreziosire il servizio, anche le immagini di un appartamento gestito da Homeholidaysanremo, realtà sanremese diretta da Andrea Pederzoli, specializzata nella gestione di appartamenti turistici nel cuore della città.

“Ho ricevuto con grande sorpresa una mail dalla redazione del Times che mi chiedeva materiale fotografico in alta qualità dei miei appartamenti, ritenuti interessanti per l’articolo – racconta Pederzoli –. Dopo aver verificato l’autenticità dei contatti, ho inviato le foto, e pochi giorni dopo mi hanno confermato che sarebbero state pubblicate. È stato emozionante vedere Sanremo e una nostra struttura valorizzate in un contesto così prestigioso.” Nell’articolo, la giornalista del Times racconta Sanremo con uno sguardo raffinato e internazionale: dalle stradine di La Pigna, cuore medievale della città, al Teatro Ariston, simbolo del celebre Festival della Canzone Italiana, fino alle palme del Corso Imperatrice e ai giardini di Villa Ormond.

Il reportage dipinge la città come “una sfumatura di bianco gessoso e rosa”, riprendendo le parole di Patricia Highsmith, autrice del romanzo Il talento di Mr. Ripley, ambientato proprio tra la Liguria e Sanremo. Il Times sottolinea come oggi la città sia rinomata non solo per la musica, ma anche per i suoi fiori, la produzione di olio d’oliva, le spiagge fiancheggiate da palme e le marina piene di yacht. Tra i consigli su cosa vedere e dove soggiornare, spicca la citazione di Homeholidaysanremo, descritto come: “Un’azienda locale che gestisce quattro appartamenti di fascia medio-lusso nel centro città. Il meglio situato si trova in Via Giacomo Matteotti, in cima a un romantico palazzo d’epoca, con interni contemporanei color crema e grigio, un ampio soggiorno e una terrazza soleggiata che domina i tetti di Sanremo. Una lista dei ristoranti preferiti del proprietario è un utile extra.” (The Times, 7 novembre 2025)

L’articolo suggerisce un itinerario di 48 ore perfette a Sanremo, tra cultura, cucina e mare: una passeggiata tra le vie di La Pigna, una visita al Museo Civico, un pranzo al Dehor del Marinaio, un tramonto alla Madonna della Costa e una cena a La Porta Verde. Per il secondo giorno, il Times consiglia un “food crawl” tra sardenaira, focaccia e torte di verdura, una visita ai giardini di Villa Ormond, e un aperitivo in Piazza Bresca, “la più bella di Sanremo”. “Vedere Sanremo raccontata in questo modo, su uno dei quotidiani più letti del Regno Unito, è un riconoscimento che valorizza non solo la mia attività, ma tutta la città – aggiunge Pederzoli –. È una vetrina che porta un’immagine autentica, elegante e internazionale di Sanremo nel mondo.”

Con questo servizio, The Times offre ai lettori britannici un itinerario curato e poetico, capace di restituire il fascino mediterraneo e l’anima vivace di una città che continua a sorprendere — non solo per la musica, ma anche per la sua bellezza senza tempo.

Questa la mappa di Sanremo suggerita dal magazine britannico: