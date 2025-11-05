Sanremo investe sull’impiantistica sportiva: oltre 160mila euro per il Solaro e Pian di Poma

La giunta comunale ha adottato le prime di una lunga serie di pratiche che, attraverso l’approvazione dei rispettivi quadri economici, permetteranno l’attuazione di un importante piano di interventi legati all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Alcuni di questi sono dedicati a impianti e strutture sportive a servizio della città, che da tempo necessitavano di investimenti sulla manutenzione straordinaria.

Un primo intervento, per un investimento totale di 73.000 euro, riguarda il rifacimento del manto erboso sintetico presso il centro sportivo del Solaro, collegato ad un’opera di impermeabilizzazione del fondo. Prevista anche la tinteggiatura degli spogliatoi, il risanamento degli intonaci esterni, la sistemi di areazione e antipioggia dei locali sottostanti, la predisposizione di impianti di sicurezza.

L’altro intervento riguarderà gli spogliatoi del campo di atletica di Pian di Poma, dove si procederà con una manutenzione straordinaria per un risanamento generale dopo i problemi di umidità che hanno causato danni all’intonaco. In programma, con un investimento totale di 95.000 euro, la realizzazione di un nuovo sistema di areazione, una tinteggiatura dei locali e un lavoro sugli scarichi delle docce.

“Questi interventi saranno effettuati grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - segno della particolare attenzione che l’amministrazione comunale presta alla manutenzione straordinaria delle strutture per garantire un esercizio della pratica sportiva in sicurezza, con migliorie anche dal punto di vista estetico, per l’accoglienza e il confort dei fruitori di questi impianti”.

I lavori finanziati, frutto di un lungo lavoro di mappatura delle strutture sportive avviato l’anno scorso dall’assessore con delega allo sport Alessandro Sindoni con l’ausilio della consigliera incaricata Maura Ghisi, consentirà un netto miglioramento delle condizioni delle strutture dove operano numerose associazioni sportive ed atleti sanremesi: “Abbiamo stabilito questi primi due interventi riguardanti le manutenzioni straordinarie delle strutture sportive finanziate con avanzo di amministrazione, ed altri che seguiranno, a seguito di un attento lavoro di analisi delle criticità e programmazione portato avanti con la consigliera Ghisi, che ringrazio. Si tratta di interventi di riqualificazione di campi, spogliatori, palestre e strutture che da anni necessitavano di lavori di manutenzione per consentirne una migliore fruizione. Un segnale di attenzione concreto e una risposta importante al mondo dello sport sanremese”, ha commentato l’assessore Sindoni.