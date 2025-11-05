Sanremo: bonifica dell’amianto alla scuola di via Volta, approvato il progetto esecutivo da oltre 780mila euro

La Giunta di Sanremo ha dato il via al progetto esecutivo di bonifica dell’amianto e rifacimento della copertura dell’edificio scolastico “Sanremo Centro Levante” in via Volta. Il progetto, che prevede opere di manutenzione straordinaria e la completa rimozione dell’amianto esistente sul tetto del plesso scolastico, ha un valore complessivo di 782.012,57 euro. L’intervento comprende: il rifacimento della copertura, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, l'installazione di sistemi di sicurezza (linea vita) e tutte le opere correlate necessarie alla tutela degli studenti e del personale scolastico.

Il finanziamento deriva da: 644.500,00 tramite Fondo Strategico Regionale e 137.512,57 quale cofinanziamento comunale, già previsto nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale a luglio scorso. L’incarico professionale è stato affidato all’Architetto Andrea Borro, che ha redatto sia il progetto definitivo che quello esecutivo. La verifica e validazione del progetto, secondo la normativa nazionale sugli appalti pubblici, è stata curata dall’Arch. Giulia Barone, Responsabile unico del procedimento.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora: procedere all’indizione della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, avviare la fase operativa non appena concluso l’iter di affidamento. Il Comune punta a: migliorare la sicurezza dell’edificio scolastico, eliminare definitivamente la presenza di materiali pericolosi come l’amianto e garantire un ambiente sano e conforme alle normative vigenti.