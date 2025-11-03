Ospedaletti, il Comune si costituisce in giudizio sull’appello Fubar: incarico all’avvocato Stagnaro

Il Comune di Ospedaletti ha deliberato la costituzione in giudizio nel procedimento di appello incidentale promosso dalla società Fubar Srl presso il Consiglio di Stato, affidando la difesa dell’Ente all’avvocato Glauco Stagnaro di Genova. La decisione è stata assunta all’unanimità dalla Giunta comunale durante la seduta del 9 ottobre 2025, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, con la partecipazione del vice sindaco Giacomo De Vai e degli assessori Daniela Gozzi, Manuel Spinelli e Simona Cecchetto.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da Fubar Srl al Tar Liguria nel luglio 2024 contro il provvedimento di archiviazione del progetto “Ospedaletti Village”, una proposta di intervento urbanistico in variante al Piano Regolatore Generale. La società aveva chiesto l’annullamento degli atti comunali di archiviazione e della delibera della Giunta regionale ligure n. 1123 del 17 novembre 2023, sostenendo la lesione della propria posizione giuridica e richiedendo anche un risarcimento danni.

Con sentenza n. 11.346/2025, il Tar Liguria ha accolto in parte il ricorso, annullando l’archiviazione disposta dal Comune di Ospedaletti. Di fronte a tale esito, la Giunta comunale aveva già deliberato, con atto n. 63/2025, di proporre appello principale al Consiglio di Stato per vedere riconosciuti gli oneri di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti dall’operatore privato.

La società Fubar, nel frattempo, ha depositato il proprio appello incidentale in data 11 settembre 2025, contestando la parte della sentenza che la vedeva soccombente sulla richiesta di risarcimento danni. Per tutelare le ragioni dell’Ente, la Giunta ha dunque deciso di costituirsi formalmente in giudizio, incaricando il legale Stagnaro — già difensore del Comune nella fase di primo grado — di rappresentare l’amministrazione anche davanti al Consiglio di Stato.

La delibera, corredata dai pareri favorevoli dei responsabili dei servizi edilizia privata e finanziario, è stata dichiarata immediatamente eseguibile vista l’urgenza di procedere, e resterà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 15 al 30 ottobre 2025.

Con questa decisione, l’amministrazione comunale conferma la volontà di difendere la legittimità dei propri atti e di proseguire l’iter giudiziario sul complesso caso “Ospedaletti Village”, una vicenda urbanistica che da mesi anima il dibattito pubblico cittadino.