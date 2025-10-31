Può Fossati dare una svolta alla stagione sanremese?

La Sanremese ha compiuto una mossa audace riportando Fabio Fossati in panchina come capo allenatore in Serie D, sperando che la sua esperienza possa sollevarla dalla zona retrocessione. Il club si trova attualmente al penultimo posto in classifica, a soli quattro punti dalla zona rossa, e il compito di Fossati sarà quello di rimettere a posto la nave. Secondo alcuni nuovi siti scommesse , la Sanremese era recentemente quotata intorno a 2.47 nella partita casalinga di Serie D contro la Lavagnese, ma alla fine ha perso 2-1. Ciononostante, le moderne piattaforme di scommesse sportive online stanno diventando molto popolari tra i tifosi locali per i vantaggi che offrono, come generosi bonus di iscrizione, scommesse ottimizzate per dispositivi mobili e opzioni di cash-out in tempo reale.

Il ritorno di Fossati in panchina porta con sé molte aspettative. Ha assunto ufficialmente l'incarico a metà ottobre e ha fatto il suo debutto il 15 ottobre contro il Cairese allo Stadio Comunale di Sanremo. La posta in gioco è alta: i Matuziani hanno un disperato bisogno di punti e il tempo non è dalla loro parte. Ciononostante, la sua prima partita è stata positiva. Sotto la sua direzione, la Sanremese ha ottenuto una vittoria per 2-0, un risultato che non solo ha sollevato il morale, ma li ha anche avvicinati alla salvezza, essendo ora a pochi punti dalla zona play-out.

La Sanremese, soprannominata i Biancoazzurri o Matuziani, è un club con una storia ricca e in qualche modo complicata . Fondata originariamente nel 1904, è stata rifondata più volte, l'ultima nel 2015. La squadra gioca le partite casalinghe allo Stadio Comunale di Sanremo, un campo modesto ma suggestivo con una capacità di circa 4.000 spettatori. Nel corso degli anni, la Sanremese ha avuto periodi in categorie superiori, inclusi tre stagioni in Serie B alla fine degli anni '30. Più di recente, ha vinto la Coppa Italia Dilettanti nella stagione 2015-16, segnando il suo ritorno in Serie D.

Fossati non è estraneo a questo livello. Il suo curriculum di allenatore include esperienze in club come Vado, Albissola (che ha contribuito a promuovere in Serie C), Derthona e altri. Ha anche esperienza nel settore femminile, avendo portato il Genoa Women a una storica promozione in Serie A. La sua capacità di stabilizzare le squadre sotto pressione è ben nota, e la dirigenza della Sanremese è chiaramente convinta che possa fare lo stesso per questa squadra.

Fondamentale nel mandato iniziale di Fossati sarà il rafforzamento di una difesa che ha faticato. Nella sua prima partita sotto la sua guida, la Sanremese ha mostrato segnali di una migliore organizzazione e compostezza, gestendo bene la partita dopo essere passata in vantaggio. Ha elogiato la mentalità della sua squadra e ha affermato che i tre punti rappresentano molto più di una semplice vittoria: sono un segnale che la fiducia sta tornando.

Il progetto più ampio della Sanremese è sia ambizioso che emozionale. La tifoseria del club, radicata nella cultura locale della Riviera, parla spesso di qualcosa di più della semplice sopravvivenza: vuole un ritorno agli antichi fasti. Con giovani talenti emergenti e alcuni nomi noti in rosa in questa stagione, c'è una speranza genuina che Fossati possa innescare una svolta tanto necessaria.

Fuori dal campo, la Sanremese opera con un budget ristretto, tipico di un club a questo livello, ma beneficia di un supporto locale dedicato e di una visione chiara. Il consiglio di amministrazione del club sembra impegnato a investire in infrastrutture e nello sviluppo giovanile piuttosto che inseguire guadagni a breve termine insostenibili. Questa prospettiva a lungo termine potrebbe essere cruciale per aiutarli a evitare il costante saliscendi tra le categorie.

Se Fossati riuscirà a costruire su questo nuovo inizio, la Sanremese avrà tutte le possibilità di allontanarsi dal pericolo. La vittoria nella sua prima partita è un segnale promettente, ma la vera prova arriverà nei prossimi mesi, mentre lottano per uscire dalla zona retrocessione. Il successo richiede coerenza, fiducia e forse un po' di quello spirito combattivo ligure che ha sostenuto il club nei momenti difficili in passato.

