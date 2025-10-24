Ventimiglia: promozione della visione del film 'La voce di Hind Rajab', il grazie al dirigente ed ai docenti dell'Aprosio

Il Comitato Intemelio Palestina Libera ed il Gruppo Provinciale Sumud Ponente Ligure ci hanno scritto esprimere un sentito ringraziamento al Liceo Statale “Angelico Aprosio” di Ventimiglia, al Dirigente Scolastica e al corpo docente:

"Per aver promosso la visione del film 'La voce di Hind Rajab', dedicato alla storia della bambina palestinese uccisa a Gaza insieme alla sua famiglia. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono la disinformazione e la paura del confronto, la decisione del Liceo Aprosio di offrire agli studenti un’occasione di riflessione su una tragedia umanitaria di tale portata rappresenta un gesto di coraggio civile e di autentica educazione democratica. La scuola, infatti, non è solo il luogo dell’apprendimento delle nozioni, ma anche e soprattutto uno spazio di crescita etica e di formazione del pensiero critico. Affrontare temi difficili e scomodi significa educare alla complessità del mondo, al rispetto dei diritti umani e alla solidarietà universale. In un clima in cui talvolta si tenta di limitare o censurare il dibattito su questioni internazionali di grande rilevanza, la scelta del Liceo Aprosio merita di essere riconosciuta e valorizzata come esempio di autonomia culturale e fedeltà ai valori costituzionali: libertà di espressione, pace, giustizia e dignità per tutti i popoli. A nome del Comitato Intemelio “Palestina Libera” e del Gruppo Provinciale Sumud Ponente Ligure, rinnoviamo la nostra profonda gratitudine a chi, ogni giorno, nella scuola pubblica, sceglie di educare non solo alla conoscenza, ma anche alla coscienza".