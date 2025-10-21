Ventimiglia, scavi alle terme di Albintimilium: rinvenuto un orecchino in oro con smeraldo incastonato

Un elegante orecchino in oro con smeraldo incastonato, risalente al periodo tardo imperiale, è stato rinvenuto durante gli scavi presso le terme di Albintimilium a Ventimiglia.
"Un oggetto di grande pregio che riflette non solo l’altissimo livello raggiunto dall’arte orafa romana ma anche il benessere economico e il raffinato gusto estetico della città romana sul fiume Nervia" - fanno sapere dall'Area Archeologica di Nervia.
"Lo smeraldo, pietra tra le più ambite dell’epoca, proveniva spesso dalle miniere egiziane ed era molto amato, in particolare, dalle matrone romane, che lo consideravano simbolo di eleganza e potere" - sottolineano.