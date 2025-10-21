Riva Ligure, via libera all’ampliamento del cimitero comunale: stanziati 150 mila euro per nuovi loculi e ossari

La Giunta comunale di Riva Ligure, riunitasi l’11 dicembre 2024 sotto la presidenza del sindaco Giorgio Giuffra, ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero comunale, un intervento divenuto ormai urgente a causa dell’esaurimento quasi completo dei loculi disponibili. Dalla ricognizione effettuata dagli uffici comunali, infatti, è emerso che i loculi rimasti liberi sono appena otto, rendendo necessario un rapido intervento di ampliamento. L’opera, già inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, prevede un investimento complessivo di 150.000 euro, finanziato interamente con i proventi derivanti dalle concessioni dei loculi stessi.

L’incarico di progettazione è stato affidato all’architetto Giovanni Marsiglia, che ha redatto il progetto esecutivo comprendente relazioni tecniche, computo metrico, piano di sicurezza, analisi geotecniche e strutturali. La verifica e la validazione del progetto, effettuate l’11 dicembre 2025 dal Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Mariella Glorio), equivalgono a permesso di costruire. "L’ampliamento del cimitero comunale – ha sottolineato il sindaco Giuffra – è un’opera necessaria per rispondere a un’esigenza reale della nostra comunità, garantendo spazi adeguati e decorosi per i nostri concittadini".