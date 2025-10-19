Antonio Stivala nuovo segretario del PD Ventimiglia: “Serve una politica che torni tra la gente”

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia ha ufficializzato questa mattina il cambio al vertice, eleggendo Antonio Stivala come nuovo segretario. Una nomina che segna l’inizio di una nuova fase per il PD locale, con l’obiettivo dichiarato di tornare a fare politica tra le persone, nei quartieri e nei luoghi della quotidianità.

«Ringrazio Francesco Minazzo per tutto il lavoro, la dedizione e la passione messi in questi due anni come segretario – ha dichiarato Stivala –. Assumo con orgoglio e responsabilità questo ruolo perché credo in una politica vera, vicina, capace di ascoltare e camminare accanto alle persone. È tempo di tornare a fare politica dove la vita accade davvero».

Tra le priorità del nuovo segretario, il recupero del rapporto diretto con i cittadini: «Negli ultimi anni il Partito Democratico ha perso troppo spesso il contatto con la realtà. Dobbiamo tornare nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi di incontro, ascoltando i bisogni reali delle persone».

Stivala non ha risparmiato critiche all’attuale amministrazione comunale, definita “confusa, improvvisata e litigiosa”, e ha sottolineato la necessità di costruire un progetto alternativo: «Ventimiglia merita decisamente di più. Il nostro obiettivo è chiaro: creare un’alternativa forte, credibile e condivisa. Vogliamo una città che rimetta le persone al centro e che parli di cura: cura dei cittadini e dei luoghi in cui viviamo».