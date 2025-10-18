Sanremo, parapetto pericolante da anni in via Gabriele d’Annunzio: “Un buco nel guardrail, rischio concreto per moto e auto”

"Gentile Direttore, desidero segnalare una situazione di grave pericolo in via Gabriele d’Annunzio, nei pressi del civico 23 a Sanremo, in corrispondenza di una curva tristemente nota per numerosi incidenti stradali avvenuti nel corso degli anni.

Come documentano le foto allegate, il parapetto stradale risulta danneggiato e incompleto da almeno tre o quattro anni, forse più. Nonostante le mie ripetute segnalazioni agli uffici competenti, la situazione è rimasta invariata. Oggi, chi percorre quel tratto in discesa – soprattutto in moto – rischia di finire nel vuoto, poiché in quel punto non c’è alcuna barriera protettiva. Il recente tragico incidente di Isolabona, dove si indaga anche sulla presenza di tondini di ferro e sulle eventuali responsabilità, dovrebbe far riflettere. Per questo mi permetto di invitare il Sindaco a recarsi personalmente sul posto, per rendersi conto del rischio che corre ogni giorno come primo cittadino, e che corrono tutti coloro che transitano su quella strada. A circa un chilometro da lì si trova anche l’Istituto Agrario, frequentato da molti ragazzi che spesso affrontano la discesa a velocità non adeguata. Il lungo rettilineo di via Gabriele d’Annunzio, infatti, invoglia a spingere sull’acceleratore, e sarebbe una magra consolazione – in caso di incidente – attribuire la colpa alla velocità.

Questa non è solo una questione di degrado urbano, ma di sicurezza reale. Sanremo, città che ospita il Festival e beneficia delle entrate del Casinò, non dovrebbe avere difficoltà a destinare le risorse necessarie per ripristinare quattro metri di parapetto. Mi auguro che questa segnalazione possa finalmente servire a risolvere una situazione che non può più essere ignorata.

Cordiali saluti, Un cittadino preoccupato".