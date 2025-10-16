Manovre di rianimazione cardiopolmonare, stand informativo della Croce Verde Intemelia a Ventimiglia (Foto)

Uno stand informativo dedicato alla divulgazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) sarà allestito sabato 18 ottobre, dalle 8:30 alle 17 circa, in via Aprosio, lato via della Repubblica, a Ventimiglia dalla Croce Verde Intemelia in occasione della Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare.

"Durante la giornata, i cittadini avranno la possibilità di assistere a dimostrazioni pratiche e imparare direttamente le tecniche salvavita, guidati dal direttore della formazione Giovanni Zantedeschi, e di un gruppo di volontari qualificati della Croce Verde Intemelia" - fa sapere Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia - "Sarà possibile provare le manovre su manichini, ricevere spiegazioni pratiche e ottenere informazioni utili su come intervenire in caso di arresto cardiaco. E' molto importante sapere come intervenire per poter salvare una vita. Un grazie va agli istruttori che si mettono a disposizione per questa bella iniziativa".

"L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, un’azione che può fare la differenza tra la vita e la morte" - dice Giovanni Zantedeschi, direttore della formazione - "La Croce Verde Intemelia invita tutta la cittadinanza a partecipare e a cogliere questa preziosa occasione di formazione e consapevolezza. Il cuore non aspetta. Impara a salvare una vita!".