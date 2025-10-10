Ospedaletti: presunto suicidio nella zona dell'autostrada, serie di ricerche in atto da ieri sul territorio

Proseguono da ieri, nella zona a ridosso dell’autostrada ad Ospedaletti, le ricerche di una persona che era stata segnalata da alcuni automobilisti di passaggio mentre si stava arrampicando con il chiaro intento di buttarsi di sotto.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, con il reparto dotato di droni per scandagliare il territorio dall’alto. Con loro anche volontari e forze dell’ordine. Al momento non ci sono denunce di scomparsa ma le ricerche proseguono comunque con attenzione.

Il traffico sulla A10 non sta subendo alcun problema.