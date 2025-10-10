 / Cronaca

Cronaca | 10 ottobre 2025, 12:49

Ospedaletti: presunto suicidio nella zona dell'autostrada, serie di ricerche in atto da ieri sul territorio

Alcuni automobilisti hanno denunciato la presenza di una persona che si stava arrampicando

Ospedaletti: presunto suicidio nella zona dell'autostrada, serie di ricerche in atto da ieri sul territorio

Proseguono da ieri, nella zona a ridosso dell’autostrada ad Ospedaletti, le ricerche di una persona che era stata segnalata da alcuni automobilisti di passaggio mentre si stava arrampicando con il chiaro intento di buttarsi di sotto.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, con il reparto dotato di droni per scandagliare il territorio dall’alto. Con loro anche volontari e forze dell’ordine. Al momento non ci sono denunce di scomparsa ma le ricerche proseguono comunque con attenzione.

Il traffico sulla A10 non sta subendo alcun problema.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium