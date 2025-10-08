L’Emporio Solidale Sanremo aderisce a “Dona la spesa” di Coop: un gesto che vale doppio

Sabato 11 ottobre i punti vendita di Coop Liguria ripropongono ai loro clienti “Dona la spesa”, iniziativa promossa ormai da dieci anni in primavera ed in autunno con le associazioni del territorio che operano a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Nel corso della giornata si alterneranno presso la Coop di Corso Matuzia 113 i volontari dell’Emporio solidale di Sanremo e di altre associazioni locali, attivamente supportati dai soci della locale Sezione Coop.

L’obiettivo, ancora una volta, è aiutare a sostenere nelle necessità della vita quotidiana le numerose famiglie che si trovano in un momento di bisogno.

Per contribuire basta recarsi a fare la spesa nella giornata della raccolta e aggiungere al proprio carrello qualche prodotto da donare in solidarietà, preferendo quelli di largo consumo e a lunga conservazione, come , ad esempio, olio, tonno e legumi in scatola, farina, biscotti, prodotti per la colazione, pasta, riso, passata di pomodoro, zucchero, latte confezionato; sono inoltre molto graditi ed utili prodotti per l’igiene della casa e della persona, pannolini e prodotti per l’infanzia.

La sensibilizzazione di tutti sulla necessità di condivisione ed aiuto è indispensabile per l’attività di realtà che si occupano della distribuzione di prodotti alimentari e non solo come l’Emporio Solidale, gestito dall’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo in collaborazione e con il supporto del Comune di Sanremo.

Ognuno può contribuire a seconda delle sue possibilità, ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Per informazioni ulteriori: www.emporiosolidalesanremo.it