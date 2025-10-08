Sicurezza urbana a Sanremo: Confesercenti plaude all’azione coordinata delle forze dell’ordine e del Comune

“Prosegue con vera tenacia il piano di intervento sulla sicurezza urbana definito dal Prefetto di Imperia, con quotidiane azioni da parte delle forze dell’ordine e del Comune”. Lo dichiara Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi mesi in tema di controllo del territorio. "Le iniziative messe in campo - spiega Alessi - sono radicate sul territorio, capillari ed efficaci, e si inseriscono all’interno di un quadro di provvedimenti multidisciplinari che coinvolgono azioni amministrative e indirizzi politici coordinati. Non possiamo nascondere la soddisfazione – aggiunge – nel vedere attuate alcune delle richieste avanzate da Confesercenti qualche mese fa”.

Negli ultimi tempi si è registrato un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, con numerosi arresti e un maggiore coordinamento tra Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. Sono stati disposti controlli a tappeto nelle zone più a rischio e annunciati nuovi provvedimenti sindacali che prevedono limitazioni per alcune attività commerciali nelle ore notturne, con l’obiettivo di contenere situazioni di degrado e microcriminalità. Le operazioni di controllo e prevenzione hanno interessato vari ambiti: lotta allo spaccio di droga, contrasto all’abusivismo commerciale, interventi contro lo sfruttamento e il degrado urbano. In questo contesto, la Polizia Locale ha intensificato la propria attività con azioni mirate e coordinate con gli altri corpi di sicurezza.

"Siamo sulla strada giusta e dobbiamo proseguire con coraggio e con la forza delle idee – afferma Alessi – puntando anche sul miglioramento dell’arredo urbano”. Il presidente di Confesercenti sottolinea però come rimanga “di estrema importanza la risposta che stiamo aspettando dal Governo nazionale”, auspicando un potenziamento stabile degli organici delle forze dell’ordine in relazione al ruolo strategico e internazionale della città.

“La criminalità organizzata, intrecciata con le organizzazioni mafiose, ha nel Ponente ligure radici profonde – conclude Alessi – ma tagliare queste radici, estirpare l’erba cattiva, significa far crescere meglio il giardino. Il nostro sistema economico deve poter operare in tranquillità, le imprese devono sentirsi serene e protette dallo Stato. Siamo nel segno giusto: la strada è in salita, ma è quella più utile”.