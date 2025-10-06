Consiglio comunale di Sanremo: interpellanza del consigliere Rossano sulla sicurezza pubblica, Mager "Stretta sugli orari"

Il question time del consiglio comunale di Sanremo ha visto al centro il tema della sicurezza all'interno della città, con un'interpellanza del consigliere Massimo Rossano sulla questione sicurezza:

"Questa interpellanza nasce da un'esigenza, un evento che ci ha toccato tutti. Chiedo delucidazioni in merito all'aspetto della sicurezza: i recenti fatti di cronaca sono stati per me terribili e, sapendo che i sindaci possono promuovere patti per la sicurezza pubblica. Mi chiedo cosa è stato fatto, sia prima che dopo i fatti di cronaca a cui abbiamo assistito durante l'estate. Vorrei poi precisazioni su un piano di punti: la polizia non può essere pensata come l'unico sistema di risoluzione dell'emergenza. Ricordo poi che l'amministrazione precedente aveva investito fortemente sull'installazione di telecamere, ma mi chiedo se ci sia in programma di inserire anche altre risorse".

"Ricordo due momenti - risponde il sindaco Alessandro Mager - in cui si sono visti episodi del genere: uno durante l'estate in Corso Garibaldi, con una situazione di microcriminalità con scippi ripetuti. Avevamo chiamato l'esercito, ma è stata una soluzione di breve durata. Abbiamo approvato un progetto di oltre 350 mila euro in tal senso (con cofinanziamento) per il posizionamento di nuove telecamere in Corso Garibaldi. Poi ci sono stati nuovi casi a settembre: noi abbiamo parlato con il prefetto, chiedendo un potenziamento della sorveglianza nelle ore serali, con l'intervento del reparto anticrimine. Abbiamo eseguito due ampie operazioni in seguito, ma siamo d'accordo che Sanremo in vista della prossima estate abbia bisogno di una maggiore presenza per la sicurezza. Come ordinanze avevamo limitato la vendita di alcolici oltre un certo orario, mentre prossimamente ne verrà promulgata un'altra che invece limiterà gli orari di apertura delle attività. Sanremo generalmente è una città tranquilla, ma siamo d'accordo debba rimanere tale".