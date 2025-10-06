CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 6 ottobre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 17.00 - 21.00 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – ore 16.30 - 20 30 – di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy – “Dopo la vittoria sugli invasori umani, i Na'vi hanno vissuto in pace. Con loro sono rimasti alcuni scienziati terrestri insieme ai propri avatar e un ragazzino troppo giovane per essere rispedito sulla Terra. Di nome Spider e figlio del defunto colonnello Quaritch, è cresciuto insieme alla famiglia di Jake Sully, che ha tre figli naturali: il maggiore Neteyam, il ribelle Lo'ak e la piccola Tuk. Inoltre Jake e Neytiri hanno adottato Kiri, figlia dell'avatar di Augustine Grace e di padre ignoto, dotata di una sovrannaturale connessione con Eywa, la grande madre di Pandora. La Terra versa in condizioni sempre peggiori e Pandora può essere una nuova casa per gli umani, che tornano sul pianeta più bellicosi che mai, questa volta anche con soldati avatar - tra i quali un ‘nuovo’ Colonnello Quaritch, ossia un corpo Na'vi abitato da un backup della sua coscienza. Inevitabilmente cercherà vendetta contro Jake, che nel frattempo è diventato il capo dei ribelli Na'vi, e lo obbligherà a lasciare la foresta per cercare rifugio con la famiglia presso i Metkayina, pacifici abitanti di un grande arcipelago...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

– LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – ore 16.45 – di Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl - con Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld - Animazione – “Gabby parte per un viaggio in auto con la nonna Gigi verso il paese delle meraviglie urbano di Cat Francisco. Ma quando la casa delle bambole di Gabby, il suo bene più prezioso, finisce nelle mani di un'eccentrica gattara di nome Vera, Gabby parte per un'avventura nel mondo reale per riunire i Gabby Cats e salvare la casa delle bambole prima che sia troppo tardi...”

Voto della critica: ***

- HIM – ore 19.00 – 21.15 – di Justin Tipping - con Marlon Wayans, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, Richard Lippert - Horror – “La storia di Cameron, un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un'aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera. Quando ogni speranza sembra svanita, il leggendario campione Isaiah White, icona indiscussa del football con otto titoli all'attivo, gli offre un'ultima possibilità: allenarsi nel suo misterioso compound, dove vive con la moglie Elsie, celebre influencer. Ma l'allenamento prende una piega inquietante: il carisma di Isaiah inizia a mostrare un lato oscuro, e Cam si ritrova intrappolato in una spirale di controllo, manipolazione e paura...”

Voto della critica: n.p.



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA VOCE DI HIND RAJAB – ore 16.30 – 21.00 – di Kaouther Ben Hania - con Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees - Drammatico – “Striscia di Gaza 2024. Un'auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell'Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell'auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l'intervento dell'ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei...”

Voto della critica: *****

- THE LIFE OF CHUCK – ore 18.30 – di Mike Flanagan - con Karen Gillan, Harvey Guillen, Matthew Lillard, Molly C. Quinn, Tom Hiddleston - Fantascienza – “Una serie di eventi sta sconvolgendo il mondo così come lo conoscevamo. Internet non funziona più (privando di Pornhub i suoi più affezionati frequentatori). La California si sta staccando dagli Stati Uniti, in seguito ad eventi tellurici. Le scuole non hanno studenti. Sui pochi mezzi di comunicazione ancora funzionanti compare il ringraziamento al contabile Chuck Krantz per i suoi 39 anni di contributo all'umanità. Da qui inizia il percorso à rebours che ce ne illustra la vita e la passione per il ballo...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- TESTA O CROCE? – ore 16.30 – 19.00 – 21.15 – di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis - con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso - Western – “Bill Cody, detto Buffalo Bill, è arrivato nell'Italia da poco unita come star del Wild West Show, in cui ricostruisce (a modo suo) la storia della conquista della frontiera e della sconfitta dei nativi americani. Si ritiene innanzitutto un cantastorie, e forse ha appena trovato il nuovo racconto di avventura da immortalare sul suo taccuino: la fuga di Santino, un buttero che ha appena sconfitto lo stesso team di Buffalo Bill in un rodeo improvvisato, insieme a Rosa, moglie del possidente locale che Santino - così dicono - ha ucciso, e che riteneva che la nazione appena costruita dovesse essere ‘tenuta insieme con armi e ferrovie’. E Cody inseguirà Santino più per raccontarne l'avventura che per acquisire la taglia messa sulla sua testa dal padre del possidente defunto...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- ZVANÌ IL ROMANZO FAMILIARE DI GIOVANNI PASCOLI – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Giuseppe Piccioni - con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini - Biografico – “Giovanni Pascoli è morto e un treno, su cui si trovano parenti, studenti e autorità, parte da Bologna per trasportare il feretro al paese natale, Castelvecchio di Barga. Attraverso il ricordo della sorella Mariù ripercorriamo la vita del poeta a partire dall'uccisione del padre per poi scoprire il suo impegno politico, i rapporti non sempre facili con Giosuè Carducci e la sua vita con le sorelle Ida e Mariù...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY - UN VIAGGIO STRAORDINARIO – ore 16.45 – 19.00 – 21.15 – di Kogonada - con Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe - Drammatico – “Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: un'avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l'opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente... e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ESPRIMI UN DESIDERIO – ore 17.00 – di Volfango De Biasi - con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno - Commedia – “Simone e Michi sono amici fin dai tempi in cui entrambi vivevano in un orfanatrofio. Da adulti, Michi è diventato un avvocato di successo, mentre Simone è rimasto a guardare serie tv, svolgendo lavoretti occasionali. Durante uno di questi presso una ferramenta, Simone contribuisce suo malgrado ad un incidente che travolge un'anziana cliente. Il filmato dell'incidente diventa virale e il trentenne si ritrova in tribunale, dove viene condannato a sei mesi di lavori socialmente utili presso la casa di riposo Villa Margherita. Simone era stato abbandonato nell'orfanatrofio dal nonno, che aveva rinunciato a prendersi cura di lui, e da allora ce l'ha a morte con "i vecchi" che secondo lui hanno risucchiato alla sua generazione tutte le risorse, hanno inquinato l'ambiente e hanno fatto il'68 solo per se stessi. Dunque il soggiorno in RSA è una punizione simbolica, e il direttore di Villa Margherita gli preannuncia la possibilità di ricevere solo tre penalità, dopo le quali verrà spedito direttamente in galera...”

Voto della critica: **

- TOGETHER – ore 19.00 – 21.15 – di Michael Shanks - con Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond - Horror – “Millie e Tim sono una coppia un po' traballante: lui è un musicista rock sempre alla ricerca di un successo che non arriva, lei è un'insegnante brillante e con un maggior senso pratico. I due decidono avventurosamente di fare un passo importante trasferendosi in una casa in campagna e lasciando quindi la vita della metropoli per un luogo più appartato. Lei si impiega come insegnante nella vicina cittadina, mentre lui porta avanti la sua musica. Durante una passeggiata in un bosco vicino, però, i due cadono in una buca che conduce a una caverna, proprio mentre infuria un temporale. Fanno buon viso a cattivo gioco e passano la notte nella caverna, risvegliandosi al mattino con le gambe incollate insieme da quella che pensano sia una muffa. Riescono a staccarsi e a ritornare su e quindi a casa, ma qualcosa è successo. Qualcosa che prosegue e determina cambiamenti progressivi nei loro corpi e nell'attrazione, sempre più ‘fisica’, che provano l'uno per l'altra...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA VOCE DI HIND RAJAB – ore 20.45 – di Kaouther Ben Hania - con Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees - Drammatico – “Striscia di Gaza 2024. Un'auto con a bordo una famiglia viene colpita dalle forze dell'Idf. Sopravvive solo una bambina di 6 anni che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente. Seguiamo quindi i colloqui con Hindi di cui ci viene restituita la voce registrata dal centralino del pronto soccorso. Il suo destino sarà analogo a quello degli altri occupanti dell'auto anche a causa delle molteplici barriere che ostacolano l'intervento dell'ambulanza che si troverebbe a poca distanza da lei...”

Voto della critica: *****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – ore 20.30 – di Paul Thomas Anderson - con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor - Drammatico/Thriller – “Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l'artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall'ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



