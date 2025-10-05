Calcio, i 2015 del Dolceacqua sul podio al torneo di Andora

Fine settimana ricco di emozioni e soddisfazioni per i giovani calciatori e gli allenatori. "Sono stati due giorni di grandi emozioni e soddisfazioni non solo per il risultato ma anche e soprattutto per la crescita continua dei nostri ragazzi" - fanno sapere gli allenatori - "Ieri si sono qualificati primi del girone vincendo tutte le partite. Oggi hanno alzato la coppa battendo 5-2 in finale la squadra Spezia".