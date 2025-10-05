 / Sport

Calcio, i 2015 del Dolceacqua sul podio al torneo di Andora

La squadra si aggiudica il primo posto

I 2015 dell'US Dolceacqua Asd volano sul podio. La squadra si aggiudica, infatti, il primo posto al torneo di Andora.

Fine settimana ricco di emozioni e soddisfazioni per i giovani calciatori e gli allenatori. "Sono stati due giorni di grandi emozioni e soddisfazioni non solo per il risultato ma anche e soprattutto per la crescita continua dei nostri ragazzi" - fanno sapere gli allenatori - "Ieri si sono qualificati primi del girone vincendo tutte le partite. Oggi hanno alzato la coppa battendo 5-2 in finale la squadra Spezia". 

"Un ringraziamento speciale va alla dirigenza per il lavoro che porta avanti ogni giorno affinché i bambini crescano in un ambiente fatto di collaborazione, di stima e di amicizia" - dicono i mister.

Elisa Colli

