Olive Taggiasche, arriva l’IGP: Fratelli d’Italia Imperia celebra il riconoscimento europeo come tutela e rilancio del territorio

Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia – Imperia esprime grande soddisfazione per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) alle olive Taggiasche da parte dell’Unione Europea. Un atto di enorme valore che sancisce la centralità di questo prodotto principe della provincia di Imperia e dell’intera Riviera ligure.



“Il riconoscimento IGP alle olive Taggiasche rappresenta non solo un prestigio per i nostri produttori, ma anche una tutela concreta di una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del nostro territorio” – dichiara Paolo Strescino, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Sulla stessa linea Alessandro Alessandri, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Imperia: “È un risultato che premia l’impegno e la tradizione dei nostri olivicoltori, rafforzando la competitività e la riconoscibilità internazionale della produzione locale”.



Il direttivo cittadino rivolge inoltre un plauso al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per l’attenzione e il sostegno costante al settore agricolo e alla valorizzazione delle eccellenze italiane.