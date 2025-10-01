Imperia, festa per i più piccoli con Stitch: giochi, bolle giganti e tanto divertimento alla Paninoteca Lucky

Una giornata tutta dedicata ai bambini, con ingresso libero e tante sorprese. Sabato 4 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, la Paninoteca Lucky organizza un grande evento di intrattenimento al Pump Track di via G. Alterisio a Imperia, trasformando il pomeriggio in una festa colorata e piena di energia.

Protagonista assoluto sarà il simpaticissimo Stitch, mascotte amatissima dai più piccoli, pronto a regalare abbracci e scatti ricordo. Ma non solo: ad animare l’evento ci saranno trucca bimbi, baby dance, giochi di gruppo, spettacolo di bolle giganti, palloncini e tanta musica.

Non mancherà anche il gusto: per l’occasione verranno preparati i deliziosi churros, che renderanno il pomeriggio ancora più dolce.

L’iniziativa, completamente gratuita e aperta a tutti, è promossa esclusivamente dalla Paninoteca Lucky, che ancora una volta sceglie di investire sul territorio con momenti di condivisione e divertimento rivolti alle famiglie.

Un appuntamento pensato per regalare sorrisi ai bambini e alle loro famiglie, in un contesto sicuro e accogliente, che unisce buon cibo, intrattenimento e spirito di comunità.

L’invito è semplice: portare i bambini, lasciarli stupire tra colori, bolle di sapone e musica, e trascorrere insieme un pomeriggio che resterà nella memoria dei più piccoli.