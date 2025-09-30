Laura Guglielmi racconta la Sanremo perduta di Calvino: al Castello di Perno un viaggio tra memoria e paesaggio

Nel suggestivo scenario del Castello di Perno, immerso nel cuore delle Langhe, si terrà domani un appuntamento di grande rilievo culturale dedicato a Italo Calvino e al suo legame profondo con Sanremo, la città che ha segnato la sua infanzia e ispirato molte delle sue opere.

L’incontro, parte del ciclo “I Mercoledì al Castello di Perno” organizzato in collaborazione con il Festival Cervo in blu d’inchiostro, vedrà protagonista Laura Guglielmi, giornalista, scrittrice e docente, tra le più appassionate studiose dello scrittore ligure.

Per la prima volta ospite del Castello, Guglielmi presenterà il suo libro “Italo Calvino a Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa” (Il Canneto Editore, 2023), frutto di un lungo lavoro di ricerca e di una profonda riflessione personale. Il volume, già presentato in Senato e accolto con grande interesse, ricostruisce la Sanremo dell’infanzia di Calvino, una città ormai cancellata dalla guerra e dal boom edilizio del dopoguerra. Attraverso le suggestioni dei testi calviniani, l’autrice traccia un itinerario inedito che intreccia la voce dello scrittore con la propria, in un viaggio che è al tempo stesso letterario e autobiografico.

A dialogare con Laura Guglielmi saranno la professoressa Francesca Rotta Gentile, docente del Liceo Cassini di Sanremo e curatrice del ciclo “Nel cuore delle Langhe, il cuore di Calvino”, e il professor Gregorio Gitti, docente di diritto civile all’Università degli Studi di Milano e proprietario del Castello di Perno. Sarà un’occasione per esplorare non solo i luoghi fisici che hanno ispirato opere come “Il barone rampante” e “La speculazione edilizia”, ma anche il lato ecologista e militante di Calvino, ereditato dai genitori Eva Mameli e Mario Calvino, figure centrali nella formazione dello scrittore.

Laura Guglielmi, nata a Sanremo e oggi residente a Genova, ha dedicato gran parte della sua carriera alla promozione del rapporto tra letteratura, territorio e memoria. Dopo aver diretto per diciassette anni il web magazine Mentelocale.it, ha pubblicato numerosi volumi apprezzati dal pubblico e dalla critica. Nel 2023, in occasione del centenario calviniano, ha partecipato a diverse iniziative ufficiali, collaborando con Marco Belpoliti al volume “Calvino dalla A alla Z” (Electa), curando l’itinerario calviniano di Sanremo con l’Università di Genova e offrendo la sua consulenza al film “Italo Calvino nelle città” di Davide Ferrario.

Lara Guglielmi

L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto dal Castello di Perno, occasione per proseguire il dialogo in un’atmosfera conviviale e rilassata, tra le mura che furono anche rifugio letterario di Calvino. L’evento è realizzato in collaborazione con la Libreria La Torre di Alba e con la partecipazione del Liceo Classico Govone di Alba. Gli incontri del ciclo sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione come corso di formazione per docenti (Codice SOFIA: 97213) e la prenotazione è obbligatoria via email all’indirizzo eventi@castellodiperno.it.

Si segnala che, per motivi personali, Sandra Petrignani, inizialmente prevista in programma per la stessa data, non potrà partecipare. Il suo intervento sarà riprogrammato e comunicato prossimamente. L’organizzazione ringrazia il pubblico per la comprensione e rinnova l’invito a partecipare a questa serata speciale con Laura Guglielmi, per riscoprire insieme il volto nascosto di Calvino e della sua Sanremo.