Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 30 settembre a domenica 5 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE



SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

16.30. Per i Martedì Letterari’, Antonio Preziosi, Direttore del Tg2, presenta ‘Leone XIV. La via disarmata e disarmante’ (Edizioni San Paolo). Partecipa S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



18.30-19.30. ‘Cercasi cuori e mani che aiutano’: corso di formazione per nuovi volontari 2025, pensato per chi vuole entrare a far parte della famiglia del Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.). Sede Over di via Anselmi 3, info e iscrizioni al 329 5883079



IMPERIA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia, fino al 5 ottobre

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica di Sergio D'Orsi dal titolo ‘Bordighera Ieri e oggi’. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8

DIANO MARINA

15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



9.00-12.00. ‘Sanità in piazza’: iniziativa itinerante di Regione Liguria e Assessorato alla Sanità, in collaborazione con le Asl del territorio, con uno spazio pubblico dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni necessarie per conoscere come e dove rivolgersi per ottenere i servizi offerti dalle case della comunità. Mezz0 Mobile in piazza Rambaldi



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE

SANREMO

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00-17.30. Per i ‘Mercoledi del CDCD’, incontro informativo sul declino cognitivo rivolto a caregiver di pazienti a cura del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1 sul tema ‘Gestione non farmacologica, valutazione neuropsicologica e prevenzione’. Ospedale ‘Borea’, primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca (più info)



IMPERIA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia, fino al 5 ottobre

OSPEDALETTI



21.00. Per la 15ª edizione della rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giovanni Pompeo con la violinista di origine russa Ksenia Milas. Musiche di Haydn. Chiesa di Cristo Risorto, ingresso libero (più info)

DIANO MARINA



15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



GIOVEDI’ 2 OTTOBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per ‘Ottobre di Pace’, incontro di lettura, riflessioni e preghiere per la pace, con la partecipazione degli esponenti delle religioni presenti sul territorio. Intermezzi musicali eseguiti dal violoncellista Mariano Dapor. Chiesa Luterana, ingresso libero



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



21.00. Per la 15ª edizione della rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giovanni Pompeo con la violinista di origine russa Ksenia Milas. Musiche di Haydn. Chiesa di Santo Stefano, ingresso libero (più info)



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia, fino al 5 ottobre



BORDIGHERA



21.00. Per il Laboratorio Autostima dell’associazione Noi4You, incontro dal titolo ‘Quando il vino incontra l’anima: costellazioni familiari e la ferita del rifiuto’. Ad accompagnare questo percorso interiore un calice altrettanto emblematico: il Pinot Nero Rosé fragile e delicato. Sede dell’associazione in via Firenze 1 (portare un calice)

DIANO MARINA



15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.00. Oktoberfest al mercato della Condamine con l’Orchestra del Tirolo per un'atmosfera festosa e degustazione di piatti tipici. , Piazza d'Armi, fino al 4 ottobre

20.30. ‘Lumière!’: spettacolo di Stéphane Landowski con Romain Arnaud-Kneisky, Jean-Baptiste Artigas, Guillaume D’Harcourt, Pauline Devinat, Lou Lefevre e Mathias Marty. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



20.30. ‘Berlinguer, la grande ambition’: proiezione film di d’Andrea Segre con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli. Italia, 1975: Enrico Berlinguer sfida Mosca e sogna una nuova democrazia, rischiando tutto per i suoi ideali. Cinéma Rialto, rue Rivoli 4



VENERDI’ 3 OTTOBRE



SANREMO

9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



9.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 9/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. ‘Venti di musica ed allegria’: spettacolo dei Bordigotti in occasione dei festeggiamenti per i vent'anni dell’associazione. Presente la band composta da 10 musicisti che si esibiranno rigorosamente dal vivo così come tutti coloro che canteranno in coro o da solisti. Teatro Ariston, info biglietti 348 41 29456

IMPERIA



9.00-18.00. ‘Libri come vele’, prima edizione del Festival di letteratura per ragazzi con attività, percorsi di formazione e sensibilizzazione, eventi con autori e autrici, rivolti alle scuole e a tutta la cittadinanza. Museo Navale in Calata Anselmi, fino al 5 ottobre (per leggere nel dettagli il programma cliccare questo link)



10.00-13.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia, fino al 5 ottobre

DIANO MARINA



15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)



CIPRESSA



16.00. Festival del Tango. Chiesa Fortezza a Lingueglietta, anche domani



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

19.00. Oktoberfest al mercato della Condamine con l’Orchestra del Tirolo per un'atmosfera festosa e degustazione di piatti tipici. , Piazza d'Armi, fino al 4 ottobre



19.00. Proiezione film ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola. Grimaldi Forum (più info)



19.30. Recital di pianoforte di Vsevolod Zavidov con musiche di Haydn, Schubert, Ravel, Stravinsky. Sala Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)



NICE



8.30-18.00. Presentazione ufficiale di ‘PAYSAGE+ Aimable - progetto che vede protagoniste Italia e Francia nella gestione di azioni volte alla promozione integrata di un turismo lento e consapevole, dedicato al benessere e alla valorizzazione del paesaggio transfrontaliero - con una giornata dedicata ad incontri con operatori, seminario di lancio e attività outdoor gratuite aperte a tutti. Parc Phoenix di Nizza (il programma completo a questo link)



20.30. ‘Tempêtes Baroques’: concerto d’apertura della stagione 25/26 dell’Ensemble Baroque de Nice diretto dal M° Gilbert Bezzina (violino) con il soprano Heather Newhouse. Cathédrale Sainte Réparate (più info)





SABATO 4 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, anche domani, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’: racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30 & 16.30. Per ‘Ottobre di Pace’, visita guidata alla mostra fotografica ‘(you) LEAVE ME ALONE: racconti di frontiera e ritratti di inclusione’ + alle 16.30, ‘Niamey, frontiera d'Europa: incrocio di vite, tra sofferenze e speranze’: incontro con Padre Mauro Armanino, della Società Missioni Africane. Evento a cura del Progetto Mosaico di Frontiera. Forte di Santa Tecla



17.00. Cerimonia per gli 80 anni di Confartigianato Imperia con la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. In programma una tavola rotonda con il Presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, il Presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi, Prof. Giulio Sapelli, e il Direttore del quotidiano ‘La Stampa’, Andrea Malaguti. Modera Federico Quaranta. Teatro dell’Opera del Casinò



17.00-24.00. ‘Vini in Villa’ (3ª edizione): evento con oltre 300 vini selezionati da tutte le regioni d'Italia, accompagnati da degustazioni guidate e Masterclass + ampio assortimento di piatti ispirati alla tradizione locale e alle specialità regionali + Esibizioni musicali dal vivo con performance. Villa Ormond, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



20.00. Sesta edizione di ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’: prove aperte con i finalisti del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Teatro dell’Opera del Casinò (2 euro)



20.30. Serata Spagnola in collaborazione con chef Fabiano Biamonti con guest star la paella, in una versione speciale: coniglio, gamberoni, chorizo, frutti di mare e verdure. Roof Garden del Casinò



IMPERIA



10.00-22.00. ‘Libri come vele’, prima edizione del Festival di letteratura per ragazzi con attività, percorsi di formazione e sensibilizzazione, eventi con autori e autrici, rivolti alle scuole e a tutta la cittadinanza. Museo Navale in Calata Anselmi, fino al 5 ottobre (per leggere nel dettagli il programma cliccare questo link)



10.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)



11.00 & 15.00. In occasione della XXI Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, ‘Coincidenze’, due visite accompagnate alla villa e alla collezione permanente del Museo di Arte Contemporanea, MACI – Villa Faravelli (info e prenotazioni a questo link)



14.00-20.00. Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia, fino al 5 ottobre

20.45. In occasione della International Observe the Moon Night e dell’iniziativa ‘100 ore di Astronomia’, serata di divulgazione letteraria e scientifica ‘La forma della Luna - Italo Calvino tra letteratura e scienza’ a cura del Comitato Antikythera e Osservatorio Astronomico del Righi di Genova e di Alessandra Chiappori. Planetario di Imperia (info e prenotazioni a questo link)

BORDIGHERA



14.00-18.00. ‘Il gioco delle parole: riconoscere ciò che è’: Workshop di scrittura e meditazione condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno, autrici di romanzi, poesie, racconti e haiku. Borghetto San Nicolò, via San Sebastiano, info 320 0221011

OSPEDALETTI

21.00. Notte Internazionale della Luna: serata, promossa a livello globale dalla NASA, dedicata alla scoperta e all'osservazione del nostro satellite, che si osserverà ad occhio nudo e con i telescopi. Appuntamento sulla Pista ciclabile di fronte a ‘La Piccola’ ex-scalo merci, partecipazione ad offerta libera

DIANO MARINA

10.00. Evento dedicato allo sport e alla socialità dal titolo ‘Sportivamente – Feel the Move’: per due giorni le vie del centro, le piazze, il lungomare e le spiagge si trasformeranno in una palestra a cielo aperto con stand e aree dimostrative a cura delle associazioni sportive locali per far conoscere le proprie attività a giovani, adulti e famiglie (più info)

15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (dal martedì alla domenica fino al 5 ottobre, info 333 3106605 (più info)



ENTROTERRA

CIPRESSA



16.00. Festival del Tango. Chiesa Fortezza a Lingueglietta

PIEVE DI TECO



21.00. Concerto dell’’Intempo Trio’ in occasione dell’inaugurazione della Stagione teatrale 23/26: il Direttore Artistico Eugenio Ripepi racconterà la nuova stagione al pubblico e lascerà il posto al concerto di Chantalle Allomello, Vincenzo Pisano e Daniele Ducci con sonorità che fondono jazz, classica e influenze mediterranee. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti al Museo della Stregoneria in Corso Italia 1, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



VALLEBONA

20.00-22.00. L’Essenza della Spiritualità oltre la Religione’: incontro con il monaco Venerabile Tenzin Khentse Cesare Milani del centro Ghe Pel Ling di Milano. Area Arte

FRANCIA

MONACO

19.00. Oktoberfest al mercato della Condamine con l’Orchestra del Tirolo per un'atmosfera festosa e degustazione di piatti tipici. , Piazza d'Armi

20.30. Festival Internazionale d’Organo di Monaco: concerto di Olivier Vernet dal titolo ‘Bach et Saint Thomas d’Aquin: un musicien, un philosophe, deux théologiens. Cattedrale di Monaco (più info)



DOMENICA 5 OTTOBRE

SANREMO



10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)

10.00-18.00. ‘(you) Leave Me Alone’ (ultimo giorno): racconti di frontiera e ritratti di inclusione con foto di Davide Primerano e Marco Morraglia (h 10/13–15/18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla (più info)



11.00 & 17.15. Inizio festeggiamenti per il Santo Patrono San Romolo: Santa Messa alla Bauma di San Romolo (h 11) + Processione della Madonna del Rosario all Concattedrale di San Siro (h 17.15)



12.00-24.00. ‘Vini in Villa’ (3ª edizione): evento con oltre 300 vini selezionati da tutte le regioni d'Italia, accompagnati da degustazioni guidate e Masterclass + ampio assortimento di piatti ispirati alla tradizione locale e alle specialità regionali + Esibizioni musicali dal vivo con performance. Villa Ormond (info e acquisto biglietti a questo link)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Marino Magliani presenta ‘Romanzo Olandese’ (Atlantide). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Presentazione del libro ‘Il gigante Orione’ di Maria Gabriella Pezzarossi con le illustrazioni di Marisa Fogliarini (Antea Edizioni). Piazzale antistante la Libreria La Fenice in piazza Muccioli



17.00. Sesta edizione di ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’: concerto dei finalisti con cerimonia di premiazione del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

17.30-23.30. Ultimo giorno della Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla

IMPERIA

8.00-19.00. Fiera di San Francesco dedicata alla tradizione locale, con bancarelle di artigianato e prodotti del territorio. Lungomare Vespucci a Porto Maurizio



14.00-17.00. ‘Libri come vele’, ultima giornata della prima edizione del Festival di letteratura per ragazzi con attività, percorsi di formazione e sensibilizzazione, eventi con autori e autrici, rivolti alle scuole e a tutta la cittadinanza. Museo Navale in Calata Anselmi (per leggere nel dettagli il programma cliccare questo link)



14.00-18.00. Mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 26 ottobre (giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica dalle h 14/18)

14.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Borgo …un paese nel tempo’ che ripercorre alcuni aspetti della storia del Paese ricostruita partendo dalle foto dei suoi abitanti, integrate con ricerche, testimonianze della tradizione orale e oggetti simbolo. Piazza Stenca 3/4 a Borgo d’Oneglia

VENTIMIGLIA

8.00. ‘1° Raduno d’auto storiche… e non solo’: ritrovo al Parking Cala del Forte per consegna pacco raduno e colazione. Alle 10.00 la carovana parte alla volta di Bajardo (aperitivo e visita guidata al borgo). Si prosegue verso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, con arrivo alle 13.30 e pranzo al ristorante Tee Shot (percorso di 51 km). Evento organizzato dal Lions Club Ventimiglia in collaborazione con R&I Montecarlo Classic Car (60 euro comprensivi di colazione, aperitivo, tour e pranzo), info e iscrizioni 349 3636253 (Cristina)



10.00. ‘Corri per Fabiola’ (7ª edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato): corsa di 10 o 5 km e Baby marathon. Evento promosso dall’Associazione ‘Noi4You’. Ritrovo presso il Belvedere Resentello con iscrizioni sul posto, info 347 9754501 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.30-18.30. ‘Bordighera Dog Show’: esposizione canina amatoriale (razze e meticci). Giardini Lowe (info)

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino.



10.00. Evento dedicato allo sport e alla socialità dal titolo ‘Sportivamente – Feel the Move’: per due giorni le vie del centro, le piazze, il lungomare e le spiagge si trasformeranno in una palestra a cielo aperto con stand e aree dimostrative a cura delle associazioni sportive locali per far conoscere le proprie attività a giovani, adulti e famiglie (più info)

15.00-18.00. ‘Nuovi Equilibri’: ultimo giorno della mostra di Enzo Tappa con Olii, Tecniche miste, Sculture. Sala Mostre R. Falchi del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 333 3106605 (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

10.00-16.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Airole: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in Piazza Ss. Filippo e Giacomo (più info su come partecipare a questo link)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Dolceacqua: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in Via Patrioti Martiri (più info su come partecipare a questo link)

PIEVE DI TECO

15.00. Lo scrittore e giornalista Marco Vallarino presenta ‘Tigri d’inchiostro’, la sua nuova raccolta pubblicata per Oligo Editore: trenta avvincenti racconti brevi, alcuni dei quali verranno letti sul palco da Eugenio Ripepi. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



SEBORGA

11.00-14.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Seborga: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo in piazza Martiri Patrioti. In omaggio ai partecipanti prodotti tipici del territorio (per partecipare iscrivere la propria squadra a questo link)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2926). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-17.00. Caccia ai Tesori Arancioni di Triora: un'occasione gioiosa da condividere con familiari e amici, alla scoperta del questo borgo antico. Ritrovo davanti al Museo di Triora (più info su come partecipare a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



10.00. 30ª Giornata Europea del Patrimonio Monaco. Porte aperte in vari luoghi della città (consultare il programma a questo link)



18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Alondra de la Parra con il mezzo-soprano Gaëlle Arquez. Musiche di Ravel, De Falla. Auditorium Rainier III (più info)





