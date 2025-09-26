L'Oroscopo di Corinne dal 26 settembre al 2 ottobre

ARIETE: Non agitatevi, non impuntatevi, non inalberatevi: queste risultano essere attualmente le regole fondamentali per portare termine ciò che vi siete prefissati … Fattibili dei fermenti tra le pareti domestiche o in un habitat piuttosto disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Nel contempo un esserino fragile andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato…

TORO: Che squallore appurare che esiste della gente talmente sordida dal non farsi scrupoli nel denigrare e, a tal riguardo, la miglior soluzione è non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Una grana materiale da arginare si alternerà ad un arrivo di denaro. Un discorso equivocato invece solleverà polveroni ma un chiarimento attenuerà asti e tensioni. In ambito affettivo non colpevolizzate il partner ammettendo dei torti che pure voi avete. Domenica piacente.

GEMELLI: Tempi duri per i sognatori o i troppo buoni… Difatti vi scontrerete con tanta di quella stupidità dal non capire dove stia il confine tra normalità e anormalità… ma fatevene una ragione tanto certa gente non si piò cambiare… In questa fase autunnale tutto può accadere: dal sogno che si avvera alla disillusione inattesa, dalla spesa imprevista alla soddisfazione ambita… Non disdegnate un invito e rinforzate le difese immunitarie. Doloretti sparsi.

CANCRO: Sarete presissimi da varie questioni, ma poiché la soluzione è a portata di giornata, attizzate la fiammella dell’ottimismo confidando in un autunno pieno di positive variazioni, un minuto incremento delle finanze, dei salubri raduni e una ripresa sul fronte generale. Ciononostante vi arrabbierete con chi reputate non capisca niente oppure in un attimo di distrazione smarrirete oggetti od incartamenti. Una cara personcina vi aiuterà a risolvere un problema.

LEONE: La settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o un rapporto interpersonale. A ciò si aggiungeranno un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali e caos per studenti.

VERGINE: Saturno sproloquia contribuendo a scompigliare delle giornate che anelereste essere più decenti e clementi… Invece vi toccherà far da messaggeri, pacieri, consiglieri, organizzatori, trascurando le vostre necessità… Una donna che ben conoscete andrà nel pallone e da fuori una insolita richiesta o novella giungerà … Minuta trasgressione mangereccia, ritrovi ruspanti e segreto desiderio che si sta per concretizzare. Appoggi da un’amica e domenica infervorata.

BILANCIA: Vorreste pianificare la quotidianità e possedere delle certezze che invece vacillano andando in tilt quantunque vi si sconquassassero dei piani o vi trovaste dinanzi a delle inattese sorprese. Ci rimarrete maluccio per il comportamento di chi ipotizzavate essere più onesto e corretto mentre un combino o una serata in compagnia avrà il potere di risollevare il morale. Fastidi relativi all’abitazione o ad aggeggi difettosi. Omaggi e brindisi a gogò per chi compie gli anni.

SCORPIONE: Tra incudini e martelli non saprete come agire riguardo un delicato contesto o un personaggio indigesto. Però, con l’ausilio di Marte nel segno, rinverrete la necessaria energia per chiarire equivoci o rinsavire dopo un periodo sufficientemente tosto! Prima di fare cavolate pensate alle conseguenze che ne potrebbero derivare e mordetevi la lingua per non offendere degli interlocutori. Ugge da donnine false e sibilline. Notizia rincuorante in arrivo.

SAGITTARIO: Vi trovate in una fase piuttosto delicatina al punto di sbuffare ad intermittenza perdendo le staffe quantunque aveste l’impressione di esser presi per i fondelli e, come se non bastasse, qualcuno vi manderà fuori pista ponendovi dinanzi a degli interrogativi che soltanto grazie al consiglio di un esperto riuscirete a decifrare. Un componente del nucleo domestico additerà preoccupazioni oppure, per voi o altri, contatterete con enti sanitari o dottori.

CAPRICORNO: Vi darà una manina a risolvere qualche problemino questo splendido primo quarto di Luna che il 30 settembre si forma nella vostra costellazione anche se tenderete, proprio come una castagna, a star chiusi in un riccio tenendovi dentro ogni magone. Sappiate comunque che presto otterrete una gratificazione, vi riprenderete da eventuali acciacchi, amplierete il raggio d’azione o riceverete una visita gradita. In ambito privato qualche scaramuccia sciuperà il week end.

ACQUARIO: Marte fa l’antipatico generando malumore e rendendo i ritmi quotidiani faticosi così come molta attenzione andrà usata nelle transazioni o in acquisti avventati. Oltretutto, nel trattare con gente ottusa e scarsamente intelligente, perderete le staffe mentre, in amore, ci sarà sia chi fa sbuffare che chi fa battere il cuore… Gli sbalzi di temperatura e dei virus vaganti potrebbero favorire forme parainfluenzali. Battibecchi in ambito professionale. Mal di schiena.

PESCI: Tempo di innovazioni e cambiamenti su vari fronti! Difatti con Marte sorridente comincerete ad intravvedere spiragli di chiarore e la soluzione di ciò che faceva ansimare anche se rendesi tassativo rimanere con i piedi poggiati a terra, chiudere annosi capitoli e guardare all’avvenire fiduciosamente. Rimane ancora una minuta angustia ma pure quella, prima dell’inverno, la debellerete! Rammentate di mantenere una promessa e omaggiare un’amica preziosa.

Le stelle sono l’anima del cielo e la bussola di chi ha perduto la rotta…