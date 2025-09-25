Un ulivo per i bambini: la campagna UNICEF arriva anche in Provincia di Imperia

In concomitanza con la Festa dei Nonni, cinquecento piazze italiane si colorano di solidarietà grazie all’iniziativa dell’UNICEF, che propone l’ulivo come simbolo di pace e continuità. L’obiettivo è sostenere i bambini colpiti da guerre, povertà e cambiamenti climatici, riportando l’attenzione su una delle emergenze più gravi del nostro tempo: la condizione dell’infanzia nel mondo.

Anche la Provincia di Imperia partecipa al progetto nazionale, con una mobilitazione che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre. I volontari saranno presenti con i banchetti per distribuire, a fronte di una donazione minima di 15 euro, una piantina di ulivo accompagnata da una shopper in cotone. Un gesto semplice, ma dal valore concreto: ogni contributo si traduce in cure, istruzione, acqua potabile e protezione per milioni di bambini in difficoltà.

Le postazioni in provincia di Imperia:

Diano Marina – Venerdì 26 settembre 2025, ore 8.30-12.30, in Via Genova (retro Chiesa Parrocchiale)

Taggia – Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, ore 10-19, al Centro Commerciale La Riviera Shopville (Arma di Taggia)

Sanremo – Mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025, ore 10-19, presso il Supermercato COOP di Zona Foce

San Lorenzo al Mare – Sabato 4 ottobre 2025, ore 10.30-12.30, al Salone delle Feste Comunali di Via Roma 1.

La scelta dell’ulivo non è casuale: si tratta di una pianta capace di rigenerarsi anche dopo incendi o siccità, che cresce lentamente e resiste nei secoli. Simbolo universale di vita e di pace, diventa così metafora di un’infanzia che nonostante le difficoltà deve poter crescere. Oggi, i numeri parlano chiaro: 473 milioni di bambini vivono o sono costretti a fuggire da zone di conflitto, 50,3 milioni risultano sfollati, e circa un miliardo – quasi la metà della popolazione infantile mondiale – è esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. “Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando li uccidono”: con questo slogan incisivo, l’UNICEF richiama la comunità internazionale alla responsabilità.

La presenza dei volontari nelle piazze non è solo un’occasione per donare, ma anche per conoscere da vicino le storie, i volti e l’impegno quotidiano dell’UNICEF. Portare a casa un ulivo significa legare il proprio quotidiano a una causa globale e trasformare un gesto simbolico in un segno tangibile di speranza.