CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 24 settembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- DUSE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Pietro Marcello - con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi - Biografico – “Sul finire della prima guerra mondiale, la ‘divina’ Eleonora Duse è una star del teatro che manca dalle scene da quasi un decennio. La fine del conflitto e un ritrovato stato di salute, oltre alle difficoltà economiche, la spingono a rimettersi in gioco recitando Ibsen assieme alla sua troupe. Ma il mondo sta cambiando, per le strade le camicie nere picchiano, e l'orrore della guerra deve ancora essere metabolizzato. Spinta dalle parole di Sarah Bernhardt, la Duse prova allora a intercettare il nuovo che avanza affidandosi a Giacomino, aspirante autore senza esperienza. Lo spettacolo è un fallimento e metterà in crisi l'attrice, che tornerà ad avvicinarsi al ‘suo’ D'Annunzio mentre la figlia Enrichetta continua a sentirsi trascurata da una madre che si consacra all'arte e alla recitazione...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE CONJURING: IL RITO FINALE – ore 17.00 - 21.00 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor, Ben Hardy, Elliot Cowan – Thriller/Horror – “Ed e Lorrain Warren, demonologi di professione, dopo aver affrontato tanti casi e aiutato tante persone decidono di ritirarsi a vita privata. Tuttavia prima di godersi il meritato riposo si ritroveranno ad affrontare un ultimo, terribile caso che metterà a repentaglio la loro stessa famigla. Il caso si trova in Pennsylvania, a casa degli Smurl, una famiglia che sta vivendo un vero e proprio incubo dopo essersi trasferiti nella nuova casa che hanno acquistato. Ed e Lorraine indagano e Lorraine si rende subito conto che la famiglia è piagata da un'entità demoniaca estremamente potente, un demone che i coniugi Warren hanno già incontrato nel passato, quando erano giovani e inesperti. Un demone che gli è sfuggito perchè scapparono per salvarsi la vita. Quest'entità malefica ha preso di mira gli Smurl, ma la sua vendetta è contro i Warren che stavolta si dovranno confrontare con un potere diabolico intento a ogni costo a torturarli e ucciderli. Questo è l'ultimo caso dei Warren e dovranno lottare con tutte le loro forze per sconfiggere il male, sopravvivere e salvare la loro famiglia e la famiglia Smurl...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - IL CASTELLO DELL’INFINITO – ore 17.00 - 20.30 – di Haruo Sotozaki - Animazione – ‘Il Castello dell'Infinito’ segue le vicende di Tanjiro e degli altri cacciatori di demoni mentre vengono attirati nel misterioso Castello dell'Infinito, la fortezza demoniaca, a seguito di un attacco al quartier generale dei cacciatori. L'obiettivo della missione è salvare il capo della Squadra dei cacciatori, ma i protagonisti si ritrovano intrappolati in questo luogo demoniaco, dove dovranno affrontare nuove sfide e pericoli...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOWNTON ABBEY - IL GRAN FINALE – ore 17.00 - 21.30 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern - Commedia – “Al loro ritorno dalla stagione londinese a Downton Abbey, i Crowley dovranno affrontare una serie di ‘cambi della guardia’’: il maggiordomo Carson passerà le consegne a Parker, mentre la fidanzata di Parker, Daisy Mason, prenderà il posto della cuoca Mrs. Patmore. Ma mentre la transizione fra Daisy e Mrs. Patmore è armoniosa, quella fra Carson e Parker è problematica perché il primo rifiuta di abbandonare il ruolo con il quale ha retto Downton Abbey per decenni. In realtà il passaggio di autorità più delicato rischia di essere quello fra Robert Crawley e sua figlia Mary, pronta a prendere le redini della sontuosa proprietà nello Yorkshire, ma ostacolata da un padre fieramente tradizionalista (benché spalleggiata dalla madre americana Cora), e funestata dall'ostracismo della comunità aristocratica perché ha appena divorziato dal marito, diventando pietra dello scandalo e ‘paria sociale’...”

Voto della critica: ****

- ANDREA BOCELLI: BECAUSE I BELIEVE – ore 19.15 – di Cosima Spender - con Andrea Bocelli, Caterina Caselli, Zucchero Fornaciari - Documentario – “Ritratto di Andrea Bocelli non solo dietro le quinte, ma anche oltre il palco e nella sua vita privata, con la famiglia e gli amici più cari. Il documentario, utilizzando filmati d’archivio, interviste e momenti autentici e spontanei, ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta, e offre uno sguardo inedito sulla vita di uno dei più grandi cantanti al mondo...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE LIFE OF CHUCK – ore 16.30 – 21.15 – di Mike Flanagan - con Karen Gillan, Harvey Guillen, Matthew Lillard, Molly C. Quinn, Tom Hiddleston - Fantascienza – “Una serie di eventi sta sconvolgendo il mondo così come lo conoscevamo. Internet non funziona più (privando di Pornhub i suoi più affezionati frequentatori). La California si sta staccando dagli Stati Uniti, in seguito ad eventi tellurici. Le scuole non hanno studenti. Sui pochi mezzi di comunicazione ancora funzionanti compare il ringraziamento al contabile Chuck Krantz per i suoi 39 anni di contributo all'umanità. Da qui inizia il percorso à rebours che ce ne illustra la vita e la passione per il ballo...”

Voto della critica: ****

- MATERIAL LOVE – ore 19.00 – di Celine Song - con Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoe Winters, Marin Ireland - Commedia – “New York City, oggi. Lucy è una ‘combina coppie’: il suo lavoro è quello di abbinare fra di loro i single in base a determinati parametri, che hanno a che fare prevalentemente con la condizione socio-economica e l'appetibilità fisica delle due persone coinvolte. Durante la festa di matrimonio di una coppia formata da Lucy la donna rivede John, l'uomo con cui aveva condiviso una grande storia d'amore ma che ha lasciato perché, da attore squattrinato, lui non poteva darle le comodità che lei esigeva - e infatti al matrimonio fa ancora il cameriere. Nella stessa circostanza, seduta al tavolo dei single, Lucy si imbatte anche in Harry, che secondo i suoi parametri professionali è "un unicorno": super ricco, affascinante, educato, spiritoso e intenzionato ad avere una relazione seria. Da quel momento Lucy sarà divisa fra due uomini che rappresentano per lei anche due possibilità opposte di futuro...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SOTTO LE NUVOLE – ore 16.45 – 19.00 – 21.15 – di Gianfranco Rosi - Documentario – “La Napoli del Vesuvio. La Napoli dei Campi Flegrei con le scosse di terremoto. La Napoli dei tombaroli. La Napoli degli archeologi. La Napoli di chi fa doposcuola cercando di offrire il proprio sapere a chi più ne ha bisogno. La Napoli dei marinai siriani in rotta fissa: Odessa-Napoli e ritorno. La Napoli del centralino dei Vigili del Fuoco e della varia umanità che ne cerca l'aiuto. La Napoli dello sventramento. La Napoli com'era nella visione di un Maestro: Roberto Rossellini...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA VALLE DEI SORRISI – ore 17.15 – di Paolo Strippoli - con Michele Riondino, Giulio Feltri, Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano - Drammatico – “Il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, arriva a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. Lì trova i suoi abitanti tutti insolitamente felici. Grazie all'incontro con Michela che lavora nella locanda del paese, il professore scopre che, dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l'angelo di Remis...”

Voto della critica: ****

- HONEY DON'T! – ore 19.45 – 21.30 – di Ethan Coen - con Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day, Billy Eichne - Commedia – “L'incidente mortale (e affatto accidentale) di una coppia di Bakersfield (California), attira l'attenzione della detective Honey O'Donahue, che finisce per indagare su una setta devota a padre Dean, pastore carismatico e criminale, col vizio del sesso e della manipolazione. Nella vita di Honey, intanto, irrompono un vecchio padre, a cui non perdona un'infanzia di abusi, e una poliziotta, con cui comincia una torrida relazione. Tra ufficio, casa e chiesa, Honey avrà la meglio sui cattivi di turno senza alzare un dito, o quasi...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I PUFFI – ore 17.00 – di Chris Miller (II), Matt Landon - con le voci di Paolo Bonolis, Luca Laurenti - Animazione – “Al Villaggio dei Puffi tutti hanno un nome, che indica un talento o una caratteristica: Quattrocchi, Forzuto, Panettiere, Tontolone, Dottore, Brontolone, Inventore, Vanitoso, Mimetico, Preoccupato, oltre naturalmente al Grande Puffo e la Puffetta, il cui tratto saliente è sempre stato di essere l'unica femmina del gruppo. C'è persino un puffo Effetti Speciali che sottolinea visivamente ogni momento topico. Solo un puffo è ancora Senza Nome, e per questo si sente emarginato e inutile. Ma un incontro casuale con il Libro Magico gli conferirà poteri unici che lo aiuteranno a guidare un'impresa indispensabile: salvare il Grande Puffo rapito da Rasamella, il fratello ancora più cattivo del Mago Gargamella. In realtà Rasamella vuole mettere le mani propri sul Libro Magico, che il Grande Puffo aveva nascosto nel Villaggio a insaputa degli strani ometti blu...”

Voto della critica: ***

- LA TOMBA DELLE LUCCIOLE – ore 19.00 - 21.00 – di Isao Takahata - Animazione – “Kobe, 1945. Seita e la piccola Setsuko vivono con la madre, mentre il Giappone sta perdendo la guerra e gli americani bombardano sempre più frequentemente l'isola. Durante un raid aereo il napalm devasta il loro quartiere e la madre dei ragazzi soccombe. I due trovano rifugio presso la zia paterna, ma ben presto le risorse limitate hanno la meglio sullo spirito di misericordia di quest'ultima. Seita sceglie di andarsene e porta con sé Setsuko in un rifugio abbandonato, che trasforma in una rudimentale nuova dimora. Ma nonostante la guerra stia per finire, la s carsità di cibo a disposizione si fa sempre più grave...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DUSE – ore 20.45 – di Pietro Marcello - con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi - Biografico – “Sul finire della prima guerra mondiale, la ‘divina’ Eleonora Duse è una star del teatro che manca dalle scene da quasi un decennio. La fine del conflitto e un ritrovato stato di salute, oltre alle difficoltà economiche, la spingono a rimettersi in gioco recitando Ibsen assieme alla sua troupe. Ma il mondo sta cambiando, per le strade le camicie nere picchiano, e l'orrore della guerra deve ancora essere metabolizzato. Spinta dalle parole di Sarah Bernhardt, la Duse prova allora a intercettare il nuovo che avanza affidandosi a Giacomino, aspirante autore senza esperienza. Lo spettacolo è un fallimento e metterà in crisi l'attrice, che tornerà ad avvicinarsi al ‘suo’ D'Annunzio mentre la figlia Enrichetta continua a sentirsi trascurata da una madre che si consacra all'arte e alla recitazione...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- JANE AUSTEN HA STRAVOLTO LA MIA VITA – ore 20.45 – di Laura Piani - con Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther - Drammatico – “Agathe Robinson lavora nella storica libreria Shakespeare & Co a Parigi, è una grande fan di Jane Austen, sogna l'amore ideale e il Mr. Darcy di "Orgoglio e pregiudizio". Sente di non appartenere a questo secolo, ha una collezione di romanzi e scritti mai finiti. Decide di accettare l'invito della prestigiosa Jane Austen Residency nel Regno Unito per chiudersi in un'esperienza di scrittura che si rivelerà anche umana, esistenziale e sentimentale...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DUSE – ore 18.45 – 21.00 – di Pietro Marcello - con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi - Biografico – “Sul finire della prima guerra mondiale, la ‘divina’ Eleonora Duse è una star del teatro che manca dalle scene da quasi un decennio. La fine del conflitto e un ritrovato stato di salute, oltre alle difficoltà economiche, la spingono a rimettersi in gioco recitando Ibsen assieme alla sua troupe. Ma il mondo sta cambiando, per le strade le camicie nere picchiano, e l'orrore della guerra deve ancora essere metabolizzato. Spinta dalle parole di Sarah Bernhardt, la Duse prova allora a intercettare il nuovo che avanza affidandosi a Giacomino, aspirante autore senza esperienza. Lo spettacolo è un fallimento e metterà in crisi l'attrice, che tornerà ad avvicinarsi al ‘suo’ D'Annunzio mentre la figlia Enrichetta continua a sentirsi trascurata da una madre che si consacra all'arte e alla recitazione...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA VALLE DEI SORRISI – ore 21.00 – di Paolo Strippoli - con Michele Riondino, Giulio Feltri, Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano - Drammatico – “Il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, arriva a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. Lì trova i suoi abitanti tutti insolitamente felici. Grazie all'incontro con Michela che lavora nella locanda del paese, il professore scopre che, dietro questa apparente serenità, si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin, un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri. Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l'angelo di Remis...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- DOWNTON ABBEY - IL GRAN FINALE – ore 21.00 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern - Commedia – “Al loro ritorno dalla stagione londinese a Downton Abbey, i Crowley dovranno affrontare una serie di ‘cambi della guardia’’: il maggiordomo Carson passerà le consegne a Parker, mentre la fidanzata di Parker, Daisy Mason, prenderà il posto della cuoca Mrs. Patmore. Ma mentre la transizione fra Daisy e Mrs. Patmore è armoniosa, quella fra Carson e Parker è problematica perché il primo rifiuta di abbandonare il ruolo con il quale ha retto Downton Abbey per decenni. In realtà il passaggio di autorità più delicato rischia di essere quello fra Robert Crawley e sua figlia Mary, pronta a prendere le redini della sontuosa proprietà nello Yorkshire, ma ostacolata da un padre fieramente tradizionalista (benché spalleggiata dalla madre americana Cora), e funestata dall'ostracismo della comunità aristocratica perché ha appena divorziato dal marito, diventando pietra dello scandalo e ‘paria sociale’...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it