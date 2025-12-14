CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 14 dicembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 – ore 16.00 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio - Horror – “Il sequel del film riprende la storia di Mike Schmidt e di sua sorella Abby, dopo gli eventi traumatici occorsi al Freddy Fazbear's Pizza. Il loro incubo sembra essersi concluso con la sconfitta di William Afton, ma in realtà il male evocato da William non è stato sradicato del tutto. L'azione si sposta in una nuova - e più moderna - catena di locali per famiglie; questa nuova pizzeria, tecnologicamente più avanzata, presenta un set di animatronics completamente rinnovato, noti come i Toy Animatronics (Freddy, Bonnie, Chica e Foxy). Questi nuovi personaggi sono stati progettati con un software più sofisticato che li porta a essere amichevoli e hanno perfino il software di riconoscimento facciale. Mike si ritrova nuovamente a lavorare come guardia notturna proprio per questo nuovo stabilimento; Abby, che è stata tenuta all'oscuro di quanto accaduto nel primo installment decide di sgattaiolare fuori di casa per ritrovare i suoi amici, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie e questo metterà in moto una serie di eventi terrificanti che alla fine porteranno alla luce i segreti oscuri sulle vere origini di Freddy's...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ALDO GIOVANNI E GIACOMO - ATTITUDINI - NESSUNA – ore 15.30 – di Sophie Chiarello - con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Luciano Storti, Marina Massironi - Documentario – “A partire dall'infanzia, in cui le prime esperienze da attori sono state vissute all'oratorio, ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima Tre uomini e una gamba...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LEOPARDI E CO. – ore 15.30 - 19.00 – di Federica Biondi - con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini - Commedia – “David è un giovane attore americano che ha un'agente molto scaltra, Mildred. È lei che riesce a fargli ottenere un bel ruolo di protagonista in un film diretto dal regista italiano Ruggero Mitri ‘Giacomo in Love’. David accetta con entusiasmo di andare a girare in Italia, ma non leggendo neanche il copione, è convinto sia la storia di Casanova. Quando arriva sul set a Recanati stupisce tutti con la sua imbarazzante mancata preparazione, e scopre che il Giacomo in questione è il poeta Leopardi. L'unica speranza è una coach del posto, tale Silvia, che dovrà far familiarizzare l'americano con il poeta, i luoghi e le atmosfere del film. Peccato che i due a prima vista si detestino, salvo poi conoscersi ed entrare sempre più in confidenza, fino ad innamorarsi...”

Voto della critica: ***

- LUPIN THE IIRD – LA STIRPE IMMORTALE – ore 17.15 - 21.00 – di Takeshi Koike - Animazione – “La trama riunisce Lupin e la sua storica banda in un'avventura su un'isola sconosciuta, alla ricerca di un misterioso tesoro, in un intreccio che collega e celebra tutti i film precedenti...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- BRUNELLO IL VISIONARIO GARBATO – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Giuseppe Tornatore - con Saul Nanni, Francesco Cannevale, Francesco Ferroni, Emma Fatone, Brunello Cucinelli - Documentario – “Brunello Cucinelli viene da una famiglia povera, ma non gli è mai mancato niente in termini di affetto, calore e rispetto. Dall'infanzia in un casale umbro insieme a 13 famigliari, all'adolescenza a Ferro di Cavallo, in provincia di Perugia, al trasferimento a Solomeo al seguito della fidanzata (poi moglie) Federica, il suo percorso è un'allegra scorribanda verso quella vocazione per la maglieria di qualità e l'alta moda che nascerà dopo il 25 anni e lo accompagnerà fino al presente. Ad animare l'imprenditore è una filosofia di vita appresa dai genitori, ovvero quella di comportarsi da persona perbene: con amici e parenti, con dipendenti e collaboratori, con i clienti e la sua comunità territoriale, con i partner aziendali e gli investitori cui sconsiglia di acquistare le sue azioni se non condividono la sua visione aziendale. Ed è questo il segreto del suo successo, tanto umano quanto professionale...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- VITA PRIVATA – ore 15.45 - 18.15 - 21.00 – di Rebecca Zlotowski - con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste – Drammatico/Thriller – “Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell'ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta. Rigida, nervosa, chiaramente bloccata, non ascolta più veramente i suoi pazienti. Se ne accorge il giorno in cui muore una di loro, Paula, e lei comincia a lacrimare copiosamente, incapace di tenere a bada un sintomo che non sa spiegare e che nemmeno l'ex marito oculista è in grado di curare. La scettica dottoressa finisce così da un'ipnotista, che la guida dentro una storia segreta, che la riguarda e la lega alla donna scomparsa. Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l'aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- OI VITA MIA – ore 16.00 - 21.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***

- L’OMBRA DEL CORVO – ore 19.00 – di Dylan Southern - con Benedict Cumberbatch, Laurie Kynaston, Billy Jenkins, Nandi Bhebhe, Sam Spruell - Drammatico – “Quando un illustratore britannico resta vedovo tutto sembra crollare. Alla disperazione per la perdita della moglie si accompagnano le molteplici difficoltà, pratiche come emotive, di gestire i due figli e nel frattempo provare a elaborare il suo lutto. Lo farà attraverso la sua passione per le illustrazioni e in particolare attraverso una sua creatura che prenderà vita, con insospettabili conseguenze...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 15.45 - 18.00 - 21.00 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- I COLORI DEL TEMPO – ore 15.30 - 17.45 – di Cédric Klapisch - con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Zinedine Soualem - Commedia – “Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l'aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere cosa fare della proprietà, gli emissari del gruppo - Guy, Céline, Seb e Abdel - mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Époque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e i salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l'avvento della fotografia...”

Voto della critica: ***

- FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 – ore 21.00 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio - Horror – “Il sequel del film riprende la storia di Mike Schmidt e di sua sorella Abby, dopo gli eventi traumatici occorsi al Freddy Fazbear's Pizza. Il loro incubo sembra essersi concluso con la sconfitta di William Afton, ma in realtà il male evocato da William non è stato sradicato del tutto. L'azione si sposta in una nuova - e più moderna - catena di locali per famiglie; questa nuova pizzeria, tecnologicamente più avanzata, presenta un set di animatronics completamente rinnovato, noti come i Toy Animatronics (Freddy, Bonnie, Chica e Foxy). Questi nuovi personaggi sono stati progettati con un software più sofisticato che li porta a essere amichevoli e hanno perfino il software di riconoscimento facciale. Mike si ritrova nuovamente a lavorare come guardia notturna proprio per questo nuovo stabilimento; Abby, che è stata tenuta all'oscuro di quanto accaduto nel primo installment decide di sgattaiolare fuori di casa per ritrovare i suoi amici, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie e questo metterà in moto una serie di eventi terrificanti che alla fine porteranno alla luce i segreti oscuri sulle vere origini di Freddy's...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ALDO GIOVANNI E GIACOMO - ATTITUDINI - NESSUNA – ore 15.45 - 20.45 – di Sophie Chiarello - con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Luciano Storti, Marina Massironi - Documentario – “A partire dall'infanzia, in cui le prime esperienze da attori sono state vissute all'oratorio, ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima Tre uomini e una gamba...”

Voto della critica: ****

- LUPIN THE IIRD – LA STIRPE IMMORTALE – ore 18.00 – di Takeshi Koike - Animazione – “La trama riunisce Lupin e la sua storica banda in un'avventura su un'isola sconosciuta, alla ricerca di un misterioso tesoro, in un intreccio che collega e celebra tutti i film precedenti...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 15.45 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

- VITA PRIVATA – ore 18.00 - 20.45 – di Rebecca Zlotowski - con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste – Drammatico/Thriller – “Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell'ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta. Rigida, nervosa, chiaramente bloccata, non ascolta più veramente i suoi pazienti. Se ne accorge il giorno in cui muore una di loro, Paula, e lei comincia a lacrimare copiosamente, incapace di tenere a bada un sintomo che non sa spiegare e che nemmeno l'ex marito oculista è in grado di curare. La scettica dottoressa finisce così da un'ipnotista, che la guida dentro una storia segreta, che la riguarda e la lega alla donna scomparsa. Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l'aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- C’ERA UNA VOLTA MIA MADRE – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Ken Scott - con Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan, Jeanne Balibar - Drammatico – “Parigi, anni '60. Esther, madre di una numerosissima famiglia marocchina da poco immigrata, dà alla luce il suo ultimo figlio, Roland. Il piccolo nasce con un piede torto che gli impedisce di stare in piedi, ma questo non scoraggia Esther dal combattere perché Roland un giorno possa camminare con le sue gambe. Contro il parere dei medici e del marito, che suggeriscono l'uso delle stampelle, Esther sacrifica tutto per realizzare il suo obiettivo e alla fine vince la sua battaglia: Roland imparerà a camminare, si iscriverà a un corso di danza, farà l'attore prima e l'avvocato poi, si sposerà e avrà dei figli e fra le altre cose lavorerà per la cantante Sylvie Vartan, in gioventù idolo di tutta la famiglia...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 16.00 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

- ALDO GIOVANNI E GIACOMO - ATTITUDINI - NESSUNA – ore 18.30 - 21.00 – di Sophie Chiarello - con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Luciano Storti, Marina Massironi - Documentario – “A partire dall'infanzia, in cui le prime esperienze da attori sono state vissute all'oratorio, ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima Tre uomini e una gamba...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- OI VITA MIA – ore 16.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***

- LUPIN THE IIRD – LA STIRPE IMMORTALE – ore 18.30 - 21.00 – di Takeshi Koike - Animazione – “La trama riunisce Lupin e la sua storica banda in un'avventura su un'isola sconosciuta, alla ricerca di un misterioso tesoro, in un intreccio che collega e celebra tutti i film precedenti...”

Voto della critica: ***



