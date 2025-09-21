Il pluricampione trentunenne di Bordighera è divenuto campione del mondo nell'individuale nel corso dei Campionati Mondiali di Petanque in svolgimento a Roma.
Rizzi ha battuto in finale l'avversario proveniente dal Madagascar Joseph Ramnointara col punteggio di 13-8 conquistando la medaglia d'oro nella gara dell'individuale.
In questi campionati mondiali, l'Italia, guidata dai C.T. Mosè Nassa e Riccardo Capaccioni, ha ottenuto anche una medaglia di bronzo nella gara a coppie maschile composta da Alessio Cocciolo e dallo stesso Rizzi battuti in semifinale da una coppia tailandese. Diego Rizzi, non è nuovo a questi successi: questo odierno è il 3° titolo mondiale senior contando pure i due titoli vinti nel settore giovanile under 18.
Sport | 21 settembre 2025, 19:20
Petanque, Diego Rizzi è campione del mondo: oro nell’individuale ai Mondiali di Roma
Il trentunenne di Bordighera supera in finale Ramnointara (Madagascar) 13-8. Bronzo per l’Italia anche nella gara a coppie maschile
