Migranti a Ventimiglia, il Partito Democratico accusa Di Muro di ipocrisia e incoerenza

"Dopo anni di propaganda contro l’accoglienza, con attacchi sistematici all’amministrazione Ioculano che cercava soluzioni concrete, la destra locale cambia improvvisamente rotta, abbracciando il concetto di 'accoglienza organizzata'" - dice il circolo del Partito Democratico a Ventimiglia che accusa l’amministrazione Di Muro "di incoerenza e ipocrisia" in merito alla gestione del fenomeno migratorio.

"‘Ventimiglia rinata’, ‘bastone e carota’, ‘accoglienza organizzata’: alla confusa e discutibile fantasia espressiva della ‘filiera’ dell’amministrazione non c’è evidentemente limite" – afferma il Circolo sottolineando come "per dieci anni la Lega e i suoi alleati abbiano negato l’utilità dei centri di accoglienza, trasformando la sofferenza dei migranti in strumento di campagna elettorale".

Il PD punta il dito contro due responsabilità gravi: "aver ostacolato per anni l’apertura dei centri, scaricando i disagi sulla cittadinanza e aver lasciato senza tutela centinaia di persone. Il recente cambio di posizione viene definito 'tardivo e contraddittorio', una retromarcia che svela l’incapacità di governare con visione e responsabilità".

Non mancano critiche anche a Forza Italia, accusata di oscillare tra fedeltà silenziosa alla Lega e aperture occasionali, fino a piegarsi alle imposizioni altrui per mantenere gli equilibri interni. "Ventimiglia non ha bisogno di comizi da spiaggia, bastoni e cerchiobottismo" – conclude il Circolo – "ma di coerenza, visione e responsabilità: qualità che Di Muro e la sua amministrazione continuano a non avere".