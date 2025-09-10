Al via il ripristino della griglia di scolo delle acque a Ventimiglia, Scullino: "Rappresentava un pericolo" (Foto)

"L’intervento di sostituzione della lunga caditoia per la raccolta delle acque della sopraelevata di via Tenda è stato accolto con favore dagli abitanti della zona. Era danneggiata da tempo, rappresentava un pericolo per gli automezzi e faceva un fastidioso rumore soprattutto di notte" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino commentando l'inizio dei lavori di ripristino della griglia di scolo delle acque della sopraelevata in corrispondenza della rotatoria di Largo Torino.

"Finalmente in pochi giorni sarà ultimata la riparazione e, quindi, un doveroso plauso va ai vertici regionali dell’ANAS e al personale tecnico impiegato" - afferma Scullino - "Desidero, inoltre, segnalare che, in prossimità dell'uscita di corso Limone Piemonte, bisognerebbe migliorare la protezione".

"Inoltre, allo scopo di migliorare l’immagine della città per chi entra a Ventimiglia c’è la necessità di effettuare un'adeguata e urgente pulizia degli argini stradali e di tutte le aree alberate o verdi" - segnala Scullino - "Purtroppo, i numerosi rifiuti e le sterpaglie presenti non riservano un doveroso e ordinato impatto positivo della città".