Progetti futuri e innovazione tecnologica, visita istituzionale del senatore Gianni Berrino a Vallecrosia (Foto e video)

Visita istituzionale del senatore Gianni Berrino a Vallecrosia. Questa mattina il senatore è stato accolto dal sindaco Fabio Perri, dagli assessori Mirko Valenti e Deborah Mognol e dalla polizia locale presso il palazzo comunale.

Un'occasione di incontro ma anche di confronto sul futuro di Vallecrosia. "Sono venuto a trovare il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. E' doveroso e anche piacevole visitare tutti i comuni del mio collegio per sentire le esigenze del territorio e per spiegare cosa sta facendo il governo Meloni e l'attività parlamentare a favore dei nostri sindaci e dei paesi che rappresentano l'Italia, la Liguria e la provincia di Imperia" - afferma il senatore Gianni Berrino - "Una visita di cortesia ma con un fondo di attività politica. E' stato un piacere accogliere l'invito del sindaco Perri, sono venuto diverse volte nella città della famiglia ma è la prima volta che vengo nel palazzo comunale di Vallecrosia".

"Ho chiesto al sentore Berrino una visita istituzionale. Coglierò l'occasione per chiedere al senatore Berrino un aiuto per i progetti futuri di sviluppo della città, sono convinto che ascolterà con attenzione le nostre idee e ci farà capire quali possano essere le misure che possiamo ad andare ad accedere" - dice il sindaco Fabio Perri - "Noi vogliamo puntare molto sull'innovazione tecnologica e su questo il senatore mi ha già dato una serie di prospettive e contatti che ci potrebbero permettere di accedere a finanziamenti. Un'opportunità per far sì che Vallecrosia diventi una smart city. Per noi è un onore e un orgoglio averlo qui. L'attività del senatore Berrino è sempre attenta verso le esigenze del nostro territorio e della nostra provincia".