La realtà virtuale incontra la poesia: i Dekru a Mirabilia Festival 2025

L’edizione di quest’anno si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del suo cartellone: l'arrivo del quartetto ucraino Dekru con il loro spettacolo "Virtual Reality". Considerati tra i migliori mimi al mondo, i Dekru porteranno a Cuneo, il 6 settembre, un'esperienza teatrale unica, una vera e propria sinestesia performativa che fonde il mondo digitale con quello tangibile.

Il Linguaggio Universale del Silenzio

Dopo aver incantato platee in oltre 30 nazioni e aver vinto numerosi premi, inclusi riconoscimenti al Moscow World Circus Festival e all'Odessa Festival of Clowns and Mimes, i Dekru sbarcano a Mirabilia con un'opera che parla a tutti, senza bisogno di parole. "Virtual Reality" è un'indagine sul nostro rapporto con la tecnologia e il potere della mente umana, narrata attraverso un miming impeccabile che dà vita a fiabe tech, crash-test dummy e interazioni digitali.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Liubov Cherepakhina, docente presso l'Accademia delle Arti Circensi di Kiev, si distingue per la sua capacità di essere allo stesso tempo giocoso, esilarante e profondamente emozionante. Un'esperienza coinvolgente che ha conquistato il grande pubblico anche in televisione, con partecipazioni a programmi come Ukraine's Got Talent e Tu sì que vales Italia.

Un Inno all'Arte e alla Resilienza

La presenza dei Dekru a Cuneo non è solo un trionfo artistico, ma anche un potente messaggio di resilienza. Realizzato durante il loro soggiorno in Italia a seguito della difficile situazione nel loro paese d'origine, "Virtual Reality" dimostra come l'arte possa superare ogni barriera, diventando un faro di speranza e un ponte tra le culture.

Il Festival Mirabilia, con la sua costante ricerca di nuovi linguaggi e la sua vocazione per la multidisciplinarietà, si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per una performance che è al tempo stesso un inno alla leggerezza e una riflessione profonda sulla nostra contemporaneità. Un appuntamento imperdibile per famiglie e adulti, un'occasione per vivere la magia del mimo e riscoprire la poesia nel silenzio.

