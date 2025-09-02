Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 2 a domenica 7 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 2 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)

21.00. Festeggiamenti Patronali ‘Sant’Egidio a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione Bussana



21.00. Spettacolo per bambini ‘Giochi di una volta in piazza’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea d’Olmo

21.00. ‘Canta che ti passa’: musica ed intrattenimento con Daniele Capozucca. Pian di Nave

IMPERIA



14.30. 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)



18.00. Vele D'Epoca di Imperia (inaugurazione): cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. Cerimonia di apertura con Incursori e Fanfara della Marina. Le Vele in Danza, galà a cura della scuola di danza CSEN. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 6 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (6ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di Radio Live & Friends con Alex Cosentino. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte, fino al 4 settembre (più info)



BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

DIANO MARINA

17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



21.30. Concerto ‘Diano in Musica’ a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.00-22.30. Fiabe da colorare con il libro di Ruth Krauss e le illustrazioni di Maurice Sendak, ‘Una casa per le farfalle’ edito da Adelphi. Conduce la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto di giovani artisti premiati. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)

ENTROTERRA

CARPASIO



10.00. Festa di Sant'Antonino Martire Patrono di Carpasio: Santa Messa Celebrata da Don Nuccio Garibaldi e Processione accompagnata dal Corpo Bandistico di Badalucco Santa Cecilia

DOLCEACQUA



17.00. La Notte del Gusto Sotto al Castello: Mercato dei prodotti delle aziende agricole + Degustazione di piatti tipici degli agriturismi + presentazione libro ‘La Signora del Neroli’ alla presenza dell'autrice Chiara Ferraris + dalle 19, animazione musicale a cura della Berben Band. Evento a cura di Cia Agricoltori Italiani. Piazza G. Mauro (Téra)



ROCCHETTA NERVINA

16.30 & 19.00. Per 'U Festin', Santa Messa celebrata dal vescovo Mons. Suetta. A seguire processione accompagnata dalla banda + alle 19, serata gastronomica e danzante con Mariella Group



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-18.00. Open Day gratuito per far scoprire la disciplina dell’atletica leggera ai più giovani ma non solo. Iniziativa organizzata dall’ASD Pro San Pietro Sanremo rivolta a bambini (a partire dai 5 anni), ragazzi e adulti. Previste prove di corsa, salti e lanci, guidate da allenatori qualificati. campo di atletica di Pian di Poma, info 340 6821861

20.00. ‘Festival story Nazionale’: finale nazionale del concorso canoro dove si esibiranno 35 cantanti dei 70 totali, selezionati tramite contest che si sono svolti in ben 13 regioni d’Italia aderenti all’iniziativa. Narrazione ufficiale a cura di Paolo Pippione. Presenteranno Salvatore Stella e Alex Penna rispettivamente patron di Sanremo Clonati e Festival Story. Palco di Pian di Nave



21.00. Laboratorio archeologico ‘Conosciamo i primi Sanremesi’ (età 8-12 anni): breve visita guidata delle collezioni archeologiche per genitori e ragazzi + Laboratorio pratico sul riconoscimento degli utensili preistorici e sul loro utilizzo. Museo civico in piazza Nota, prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700

21.00. Per la rassegna ‘Rooftop Movie Nights’, proiezione film ‘C’è ancora domani’ (Paola Cortellesi, 2023) accompagnata da un welcome drink e da popcorn homemade (ogni mercoledì sino al 24 settembre). Terrazza panoramica dell’Europa Palace Hotel, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000

IMPERIA

9.00 & 15.30. 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)

10.30-12.30. ‘Paesaggi in cartolina’: attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 12 anni e iniziative per adulti. Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00-21.30. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. Giornata dedicata alle famiglie con attività e intrattenimento a tema corsari a cura di FEM Spettacoli. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 6 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

18.00. Presentazione del volume ‘Vele Sarde al vento. La Marina Sarda dalle origini all’Unità d’Italia’ curato dal Comm. Prof. Roberto Allegro, dalla Dama Dott.sa Vittoria Aicardi e dal Cav. Uff. Prof. Ludovico Allegro ed edito dal Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV). Auditorium del Museo Navale, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (6ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di Radio Live Special Night con Alex Cosentino. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte, fino al 4 settembre (più info)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

TAGGIA ARMA

21.00. ‘Parole, Musica e Vita - Tributo a Mina’: concerto con Gianni Martini Pianoforte e Fisarmonica, Giorgia Corradi Voce, Mirco Rebaudo Fiati. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



21.00. Per ‘Due Parole in Riva al Mare’, presentazione libro di Felicia Kingsley. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto dei Docenti. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre





GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2025, concerto di Ida Nielsen & The FunkBots Ida Nielsen. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (più info)

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

10.30-12.30. ‘Maschere d’aMare’: attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 12 anni e iniziative per adulti. Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00-21.30. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. Spettacolo teatrale sul mare Gli occhi del mare ed il mito di Calipso. Odissea, un racconto mediterraneo, con Amanda Sandrelli e Massimo Minella (Teatro Pubblico Ligure). Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 6 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



14.30. 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)



18.30 & 19.45. ‘Grock: sotto il segno della luna’: due visite accompagnate speciali e osservazione della Luna al telescopio. Possibilità di aperitivo presso il bar all’interno della Villa (ingresso + visita + osservazione: intero 20 euro, ridotto 16 euro). Villa Grock, via Fanny Roncati Carli (prenotazioni a questo link)



17.00. ‘Storie di mare’; visita adatta a tutti, che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione, per raccontare il millenario rapporto tra uomo e mare. Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)



21.30. Nell'ambito delle Vele D'Epoca, spettacolo 'Gli occhi del mare e il mito di Calipso - Odissea un racconto mediterraneo’ con Amanda Sandrelli e con Massimo Minella. Produzione Teatro Pubblico Ligure. Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.00-24.00. ‘Sapori alla Marina’ (ultimo giorno della 6ª edizione): viaggio attraverso i sapori tipici liguri e creazioni culinarie originali e ricercate, accompagnate da una selezione di vini e birre + intrattenimento musicale a cura di Radio Live Special Night con Alex Cosentino. Evento a cura di Confcommercio Ventimiglia. Porto Cala del Forte (più info)

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Per il Laboratorio dell’Autostima a cura dell’Associazione Noi4You di Bordighera, incontro sul tema ‘Il vino che cura l’anima’: costellazioni familiari e degustazione in un evento unico. Conduce la Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta familiare. Sede Noi4You in via Firenze 1, info e prenotazioni 334 999 9304

OSPEDALETTI

21.30. Occhi su Saturno: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo. Piazzale sul Mare, partecipazione ad offerta libera

TAGGIA ARMA

15.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.30. Per il progetto musicale ‘Live music from local bands of Taggia’, musica live della band ‘D-Sparsi’. Piazza Farini a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



22.00. Musica live della Shary Band con disco dance ’70 – ’80 e molto altro. Piazza Baden Powell



SAN LORENZO AL MARE



18.00. ‘Escursione unta: alla scoperta dell'olio ligure’. Ritrovo Chiesa di San Lorenzo al mare al crepuscolo



DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

CERVO

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto di giovani artisti premiati. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)

ENTROTERRA

SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘I Panema’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

MONACO



20.30. Thursday Live Sessions: Pat Kalla & le Super Mojo in concerto (electro-afro-groove). Alle 18.30 apéromix. Gramaldi Forum, ingresso gratuito (più info)





VENERDI’ 5 SETTEMBRE



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



19.30. Candlelight Open Air: esperienza musicale e multi-sensoriale illuminata dalla luce confortante delle candele con tema le più belle colonne sonore di Hans Zimmer. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)

21.00. Per i Laboratori creativi per bambini, lettura animata ‘Fate e Folletti’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea d’Olmo



21.00. Per ‘Impronte Jazz – Giovani Talenti’ concerto di Dado Moroni e Matteo Prefumo. Pian di Nave



21.30. Candlelight Open Air: esperienza musicale e multi-sensoriale illuminata dalla luce confortante delle candele con Tributo ai Coldplay. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



10.30-12.30. ‘Lupi di mare in museo’: attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 12 anni e iniziative per adulti. Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00-01.00. Vele D'Epoca di Imperia: cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. Festa in banchina con Dj Fargetta alla consolle. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino al 6 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

14.30. 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica sino al 14 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

18.00-01.00. ‘Beer&Boo’’: Festival di Birra e Cucina: due serate all’insegna del gusto e del divertimento con degustazioni di birre artigianali, piatti gourmet e abbinamenti unici, spettacoli e intrattenimento, cultura e convivialità. Evento a cira di Confcommercio. Giardini Löwe, anche domani

TAGGIA ARMA



21.30. Venerdì Lunatico: serata Musicale Con la Band ‘Senza Ali-B’ in collaborazione con i locali del Lungomare di Ponente



DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto dei Docenti. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

16.00. ‘Castrum Diani - Festa Medievale’: salto nel passato, con giullari, menestrelli, sbandieratori e artisti di strada, streetfood e spettacoli di animazione e teatrali. Centro storico, anche domani



21.15. ‘Music & and song from Ireland’: melodie della verde Irlanda eseguite dal quintetto dei Birkin Tree. Piazza Monsignor Massone



DOLCEACQUA

21.00. ‘Festa 40 anni Protezione Civile’. Piazza Mauro



PERINALDO



18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Marco Ferrando presenta il libro ‘Storie di altavia’ con relatrice Elisa Mezzatesta e Davide Diletto al pianoforte. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PIEVE DI TECO

9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2025: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting (inaugurazione alle ore 17.30). Piazze e vie del Paese, fino al 7 settembre (il programma a questo link)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château: concerto di Voice of Freedom (Hommage à Etta James). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



SABATO 6 SETTEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), convegno/dibattito coordinato dal giornalista Beppe Convertini sulle nuove frontiere della moda sostenibile e sull’evoluzione della produzione sartoriale italiana, con la partecipazione del Professor Stefano Zecchi, Luca Litrico e del Presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini + presentazione delle creazioni degli stilisti con assegnazione del Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025. Teatro dell’opera del Casinò, ingresso libero

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

21.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), sfilata di moda intervallata da momenti musicali e coreografici in cui saranno valorizzati gli abiti di alta moda realizzati dai partecipanti al Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025. Casinò di Sanremo. Scalinata principale del Casinò, ingresso libero

21.00. Per la XXVI Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena di Imperia’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche - l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di L. Ramella. Al temine premiazioni della rassegna. Pian di Nave

21.00. ‘Rock Live Show’: serata di gala con Dario Ballantini (ingresso su invito). Roof Garden del Casinò

IMPERIA



10.00-22.45. Vele D'Epoca di Imperia: ultimo di cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. Fuochi di Imperia, spettacolo piromusicale sul mare a chiusura della manifestazione. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

10.30-12.30. ‘Con il naso in su’: attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 12 anni e iniziative per adulti. Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

14.30. 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



21.00. ‘Non solo Gospel negli orti’: evento musicale a cura dell’Associazione Ortinsieme in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Voci e Note sotto le Stelle’. Segue piccolo rinfresco. Via privata dei Gerani n 6, ingresso libero, info 339 8333187



BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica sino al 14 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

18.00-01.00. ‘Beer&Boo’’: Festival di Birra e Cucina: due serate all’insegna del gusto e del divertimento con degustazioni di birre artigianali, piatti gourmet e abbinamenti unici, spettacoli e intrattenimento, cultura e convivialità. Evento a cira di Confcommercio. Giardini Löwe

TAGGIA ARMA

9.00-22.00. ‘Vitalità e Benessere’: evento dedicato al vivere sano con mercatino con stand a tema + Sessioni Olistic Body + libri in piedi, pietre + alimenti BIO + lezioni di Pilates, Biostretching Yoga, Mindfullness. Villa Boselli e aree adiacenti, anche domani



21.30. Concerto della ‘Blenda Project Band’: la storia del soul e del funk con tutta la sua energia. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. ‘You’ll Never Walk Alone’: serata omaggio a Massimo Cotto. Piazza principale



DIANO MARINA

17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Sport - 25 mt. all'aperto (giovanili). Evento a cura de La Compagnia Arcieri. Campo Arcieri (Via degli Orti)

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

10.00-22.00. West Coast Festival 2025: Giochi di ruolo + Esposizioni + Street Food + Pirati + DJ Set + spettacoli interattivi. Piazza Torre Santa Maria e Lungomare delle Nazioni, anche domani (il programma a questo link)



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto di giovani artisti premiati. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)



ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. ‘Due giornate nella bellezza’ (7ª edizione): incontro con Lorenzo Gariano, Alpinista imperiese, primo ligure sull'Everest. Ha scalato le montagne più alte di ogni continente portando solidarietà dove il cielo incontra la terra. Piazzetta Rodi



CAMPOROSSO

15.30. ‘Indieponete Festival - C'è ancora musica’: evento musicale con esibizione dei gruppi e DJ: ‘Brucherò nei Pascoli’, ‘Osaka Flu’, ‘NoMoreMario’, ‘Jova’, ‘Valentina Brozzu’, ‘Leandro’, ‘Mano Manita’, ‘Lorenzo Sandano’, ‘Amado’, ‘Alessandro Arcodia’, ‘Miriam Gagino’, ‘Lorenzo Casadei’, ‘SuperNatural’, ‘Kevin’, ‘Riviera DJs Collective’ e in chiusura aftershow con i ‘PanicoSparso’. Evento a cura dell'Ass.ne IndiePonente. Arena di Bigauda



18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

DIANO CASTELLO

16.00. ‘Castrum Diani - Festa Medievale’: salto nel passato, con giullari, menestrelli, sbandieratori e artisti di strada, streetfood e spettacoli di animazione e teatrali. Centro storico



MOLINI DI TRIORA



18.00. Apericena & Serata in compagnia in frazione Andagna



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2025: secondo giorno di tre con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 7 settembre (il programma a questo link)



SEBORGA



20.00. Sagra Polenta e Cinghiale: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre

FRANCIA

NICE



11.00-17.30. Festival dell'agricoltura urbana: nell'ambito della Festa di San Bertolomeo, Nizza celebra l'agricoltura urbana dando risalto a tutti i mestieri e agli attori del mondo agricolo, i suoi produttori e artigiani, con le loro produzioni e il loro know-how. Promenade du Paillon, sezione Bourgada (info e programma)



DOMENICA 7 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), mostra dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, curata da Federica Fiore, Storica dell’arte, in collaborazione con il Palazzo Princier di Monaco Casinò di Sanremo. Sala Privata del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero

10.00-24.00. Per ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival della Moda Sartoriale’ (4ª edizione), esposizione di abiti sartoriali e lavorazioni artigianali. Sala Privatissima del Casinò, fino al 14 settembre, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

21.00. Concerto Tributo a Lucio Battisti a cura della band ‘I Nuovi Solidi’. Pian di Nave

IMPERIA

9.00. Ultimo giorno del 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio (i dettagli a questo link)

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

VENTIMIGLIA



9.30. 27° Raduno annuale Alpini: raduno annuale Intemelio del gruppo Alpini Ten. Beppe Cumina. Sant'Antunin di Trucco



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica sino al 14 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

20.30. Eclissi Totale di Luna: assieme ai rappresentanti dell’Associazione Sideralmente si seguirà uno degli eventi astronomici più suggestivi del 2025: l'eclissi totale di Luna. Si vedrà il nostro satellite sorgere già eclissato e lo si ammirerà attraverso i telescopi. Piazzale S.Ampelio, partecipazione ad offerta libera



TAGGIA ARMA



9.00-20.00. ‘Vitalità e Benessere’: evento dedicato al vivere sano con mercatino con stand a tema + Sessioni Olistic Body + libri in piedi, pietre + alimenti BIO + lezioni di Pilates, Biostretching Yoga, Mindfullness + ciclo di interventi e presentazioni a cura di diversi professionisti del settore, che condivideranno esperienze e conoscenze sulle proprie specializzazioni. Villa Boselli e aree adiacenti

17.00-21.00. Uniti per lo Sport: incontro per promuovere la collaborazione tra le associazioni sportive del territorio. Piazza Tiziano Chierotti e Lungomare

21.00. Cinema in Pineta, proiezione film d'animazione ‘Onward’. Via Lido sul Lungomare

21.00. Concerti Giubilari, 1° Festival dedicato a Marco Enrico Bossi a cura delle Parrocchie di Arma, Leva e Taggia. Basilica dei SS. Giacomo e Filippo, Santuario Madonna Miracolosa a Taggia

RIVA LIGURE

21.00. ‘You’ll Never Walk Alone’: serata omaggio a Massimo Cotto. Piazza principale

DIANO MARINA



7.00. 71ª Mostra Venatoria a cura di Federcaccia. Largo Cambiaso e via Colombo

8.00-18.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

10.00. Mostra di pittura a cielo aperto ‘I Dipingiamo insieme’. Via Genala, angolo via Nizza e via Genova

17.00-23.00. ‘Pop Hope’: ultimo giorno della mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (h 17/19-21/23)



21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Incontri ravvicinati con i cantautori’, presentazione e proiezione documentario ‘Pino Daniele: Nero a metà’, candidato ai Nastri d’Argento e scritto da Stefano Senardi insieme a Marco Spagnoli. Introduce lo stesso Senardi insieme a Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Sport - 25 mt. all'aperto (senior). Evento a cura de La Compagnia Arcieri. Campo Arcieri (Via degli Orti)

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni



10.00-22.00. West Coast Festival 2025: Giochi di ruolo + Esposizioni + Street Food + Pirati + DJ Set + spettacoli interattivi. Piazza Torre Santa Maria e Lungomare delle Nazioni (il programma a questo link)



CERVO

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.00. 35ª Accademia Internazionale estiva di Cervo, concerto dell’Accademia. Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (la brochure)



ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00. ‘Due giornate nella bellezza’ (7ª edizione): camminata guidata accompagnati da Lorenzo Gariano nell’Anello di Pallarea (lunghezza totale A/R 9 Km - Dislivello 650m - Difficoltà: E Tempo di percorrenza 5 ore + soste). Ritrovo dal benzinaio del paese, info 347 0474964



BAJARDO

18.00. Per la rassegna ‘Salotto Bösendorfer’, ‘Melanconia e Leggerezza’: recital di pianoforte a 4 mani con protagonista il duo Juanita Cazzin-Roberta di Genova con brani che spaziano attraverso epoche e stili diversi. Chiesina di San Rocco

BORGOMARO

9.30. 81° anniversario della Battaglia di Montegrande: raduno dei partecipanti + alle 10 ricevimento delle autorità e mostra storico-fotografica sulla Resistenza imperiese + alle 10.15, deposizione della corona d’alloro al monumento alla Resistenza + alle 10.30 celebrazione messa in suffragio dei caduti + alle 11.20, discorso commemorativo davanti al monumento. di Massimo Bisca, presidente Anpi di Genova e coordinatore regionale dell’associazione + Renato Donati porta il racconto dedicato alla memoria del partigiano Roberto Di Ferro ‘La scelta di Baletta’. Al termine aperitivo conviviale

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DOLCEACQUA



8.30-18.00. ‘Storiche Emozioni – 1° Memorial Carmelo Silipigni’: registrazione dei partecipanti con consegna dei gadget (h 8.30/10.30) + alle 10.30 partenza per un giro turistico di 82 km tra le strade del rally + alle 13.30 ritorno in piazza Mauro e pranzo presso il ristorante ‘L’Osteria di Caterina’. Nel pomeriggio, per chi volesse, è prevista la visita al Visionarium 4D. Esposizione delle vetture fino alle ore 18 in Piazza Mauro (evento a cura del Riviera Historic & Racing Team)

16.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, info e prenotazioni +39 0184 206 666 (entro le ore 17.00 del giorno precedente)

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra dell’artista Joakim Allgulander. Oratorio di San Benedetto, fino al 20 settembre (più info)



PIEVE DI TECO

9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2025: ultimo giorno di tre con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 ( h 10.30/12-15/18.30, tutti i giorni fino al 30 settembre). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: ultimo giorno della mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune



18.00. Concerto d'organo nella Chiesa di San Lorenzo



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)





