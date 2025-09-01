Ceriana celebra la Madonna della Villa: tre giorni di fede, musica e tradizione

Con il mese di Settembre, la Comunità di Ceriana è pronta a vivere le antiche tradizioni dei Festeggiamenti della Madonna della Villa, che hanno il culmine con la celebrazione della natività di Maria, fissata lunedì 8 Settembre al Santuario di nostra Signora della Villa.

I festeggiamenti hanno il loro inizio Sabato 6 settembre alle ore 20 con il tradizionale e suggestivo pellegrinaggio “Aux Flambeaux” al Santuario della Villa.

Nell’occasione il Comitato Festeggiamenti offrirà una cioccolata calda a tutti i partecipanti a fine celebrazioni, sul sagrato della Chiesa.

Domenica 7 Settembre, ore 21, in Piazza Marconi è invece previsto il sempre atteso concerto dei cori di Ceriana. Ceriana nel contesto provinciale è riconosciuto come il paese che canta.

Lo sanno tutti coloro che amano e vivono le feste di questo paese, durante le quali arriva sempre il momento di riunirsi e cantare insieme le canzoni più amate del vastissimo repertorio tradizionale. Depositari di questa caratteristica sono i cori, la cui storia è legata saldamente ai festeggiamenti della Madonna della Villa. In occasione di tale ricorrenza i cerianesi organizzano una rassegna del canto, che con il passare degli anni, ha assunto un ruolo sempre più importante. Ogni corale ha un repertorio, uno stile di canto e una composizione peculiare. Ai cori (compagnia Sacco, Garsune de Seriana, Cantamu Enséme e Novi Antighi) spetta il compito di divulgare nel mondo la bellezza del repertorio musicale dialettale, ma anche la responsabilità di difendere e tenere viva una tradizione secolare.

La Banda Musicale si esibirà in Piazza con il suo concerto lunedì 8 sera alle ore 21.00 con la direzione del Maestro Angelo Caviglia.