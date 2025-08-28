Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 28 a domenica 31 agosto in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 28 AGOSTO

SANREMO



9.00. Volée CUP – 9ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club, fino al 31 agosto (più info)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

19.00. Per la Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’, Tributo ai Negramaro della band ‘Blu Cobalto’. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.15. Per la XIX Rassegna ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘TÁR’ con Cate Blanchett. Piazza San Costanzo del Centro storico

IMPERIA

8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



21.00. Proiezione film 'Il Ritorno - I Protettori dell'Avvento' di Ugo Moriano presso la sede del circolo Parasio in piazza Pagliari



VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. ‘A cena da leva- Nu l'è CO’: commedia dialettale in due atti a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Piazza S. Bartolomeo della Frazione di Latte

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



16.30-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (12ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 31 agosto (il programma a questo link)



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI

10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)



21.30. Per la rassegna letteraria 'E' tempo di libri', ospite lo scrittore Orso Tosco. Evento in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo. Auditorium comunale

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.15. Per il ‘Cinema in Pineta’, proiezione film ‘Il Ritratto del Duca’. Via Lido sul Lungomare

21.30. Per il progetto musicale ‘Live music from local bands of Taggia’, musica live della band ‘Pecore Nere’. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, ‘Io sono il mio lavoro di Pino Petruzzelli’: omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita. Conduce il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



21.30. Dj Set con Paolo Bianco. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

20.45. Passeggiata con osservazioni astronomiche guidate, per scoprire le meraviglie del cielo estivo nello splendido scenario offerto dall'entroterra di San Bartolomeo. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa) poi si sale in auto fino al Bestagnolo e si procede a piedi (circa 30 minuti). Partecipazione libera con prenotazione (obbligatoria) Ufficio IAT Turismo e Manifestazioni 0183 417065



21.00. Spettacolo Teatrale a cura de Gli Amici del Teatro. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. ‘Meraviglia’: spettacolo di arte varia per famiglie a cura della ‘Miletto Production’. Piazza Garibaldi

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Simone Alessio, in arte Garibaldi, presenta ‘Protomorphosi’. Accompagnamento musicale a cura del chitarrista Michele Faggio. Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero

DOLCEDO

21.00. Per la rassegna ‘Per le Vie del Borgo’ (ultimo appuntamento), concerto del Trio Concept (già Trio Chagall) composto da Edoardo Grieco violino, Lorenzo Nguyen pianoforte e Francesco Massimino violoncello. Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale di San Tommaso, ingresso libero



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata Gastronomica danzante con l’Orchestra ‘Paolo Bagnasco’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CANNES



14.30-23.00. ‘Suquet des Arts 2025’: due giornate dedicate all'arte in tutte le sue forme con concerti, pittura, workshop, cinema all'aperto, visite agli studi degli artisti e molto altro ancora. Quartiere Le Suquet. Anche domani (più info)



CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Drone Art Show’: sotto un cielo illuminato da migliaia di candele, un talentuoso quartetto esegue capolavori, mentre uno spettacolo di droni trasforma il cielo in un quadro luminoso e colorato. Hippodrome de la Côte d'Azur, Bd JF Kennedy 2, fino al 30 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

21.00. Abba for Ever’: spettacolo tributo agli Abba. Théâtre de Verdure, La Citadelle, place Emmanuel Philibert, ingresso gratuito



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 29 AGOSTO



SANREMO



9.00. Volée CUP – 9ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club, fino al 31 agosto (più info)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. ‘Tutti in pista con CNA!’: serata di ballo liscio a cura di CNA Pensionati Imperia con musica dal vivo con il cantante e DJ Paolo Rossi + Balli e divertimento sulle note del liscio, tra sorrisi, incontri e tanta allegria + Rinfresco offerto durante la serata + Piccolo omaggio per tutte le signore partecipanti. Opere Parrocchiali in frazione La Villetta, ingresso libero, prenotazione obbligatoria 379 2987089

21.00. Tour di Miss Italia Liguria 2025 con la Finale Regionale. Pian di Nave

IMPERIA

8.30-12.30. ‘Energia a Colori’: ultimo giorno dell’esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



21.15. ‘Estate sotto l'Arco’: concerto dei ‘Compagni di Viaggio, De Gregori Cover Band (raccolta fondi per restauro pianoforte storico Ronisch, offerta minima 5 euro). Piazza Pagliari

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (12ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 31 agosto (il programma a questo link)



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.00. Presentazione del corso ‘Escursionismo su vie ferrate (EEA)’ a cura del CAI di Bordighera, in collaborazione con le altre sezioni del territorio. Sede della sezione di Bordighera in Corso Europa 40, per info contattare il referente del corso Giovanni 348 8678672

21.30. ‘Balliamoci l’estate’: animazione musicale alla Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica sulla Pista ciclabile

21.30. Spettacolo di Ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



15.00-24.00. 7ª edizione Sulle orme di San Benedetto: mercatino artigianato artistico. Vie del Centro di Taggia

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà Lato Levante

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Notte della Pizza (2ª edizione) con pizzaioli acrobatici e musica. Campetto delle Festa in via Roma

DIANO MARINA



16.00-18.00. ‘Un Mare di Salute’: gli operatori di Asl1 saranno a disposizione della cittadinanza con consigli pratici e utili sulla Salute, prevenzione e benessere, test rapidi e gratuiti per Hiv, Epatite B e Epatite C, distribuzione di condom e di materiale informativo sulle malattie infettive, prenotazione screening oncologici per residenti e assistiti e infine dimostrazione da parte del 118 delle manovre di disostruzione delle vie aeree. Spiaggia Sport Village Polisportiva Dianese Sea Sport sul lungomare XX Settembre



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



18.00. ‘Brindando con Diana’: aperitivo al museo tra storia e degustazione organizzato in collaborazione con i sommelier della Delegazione di Imperia e Savona della Fisar (Federazione Italiana Sommelier) e con la Società Agricola San Martino di Maurizio Guardone. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. Proiezione docufilm ‘Nero a metà’ e ‘Incontri ravvicinati coi cantautori’. Molo delle Tartarughe



21.00. Per la rassegna ‘Incontri Ravvicinati con i Cantautori’, presentazione e proiezione del documentario ‘Pino Daniele: Nero a metà’, candidato ai Nastri d’Argento, scritto da Stefano Senardi insieme a Marco Spagnoli. Introduce lo stesso Senardi, in dialogo con Giordana, per accompagnare il pubblico in un racconto intimo e appassionato della vita e della musica di uno dei più grandi cantautori italiani, Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.00. ‘Fa & Desfa 2025’: musica e piatti tipici. Piazzale Olimpia, area manifestazioni, fino al 31 agosto



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, concerto di Maria Zaitseva – violoncello, Maria Zaitseva senior – pianoforte. In programma musiche di: Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, George Enescu. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

19.00. ‘OndeSonore’: serata con il gruppo musicale ‘D-Sparsi’. Piazza Garibaldi



CASTELLARO



18.00. Street food a pranzo e tutte le sere con musica a cura degli Erbagrama dalle 21.45 e giochi gonfiabili per bambini. Parcheggio al piano superiore nel centro del paese, fino al 31 agosto

18.00-22.00. Mostra d’arte ‘le Sportine’ a cura dell’artista Igor Grigoletto + Mostra fotografica di Francesco Woolverti. Palazzo del Marchese, via S. Santo 24, anche domani

20.00-21.30. Ambientazioni nel centro storico a cura dei Rioni Tabiesi: Rione Santa Lucia, Rione Paraxio e Rione Orso con visite guidate a partire dalle 19.45 per poter assistere alle ambientazioni e per poter visitare le mostre (info 347 9560838, Giuseppe). Servizio Navetta gratuito da e per parcheggio ‘Castellaro Golf’ dalle 19.30 alle 23.30

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dalle Storyteller Brigida e Désirée (info e prenotazioni)

MONTALTO



20.00. Per ‘Montalto Jazz 2025’, concerto Memoriale Maria Grazia Vivaldi con ‘Enzo Jamois 4tet’. Piazza San Giovanni (servizio bar)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Alberto Borgogno presenta il libro ‘Musicare la Poesia’. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PORNASSIO



19.00. 50ª edizione della Festa dell’Uva, promossa ed organizzata dalla Pro Loco: apertura degli stand gastronomici con serata dedicata alla Wine Night + dj set. Località Villa (parte del ricavato devoluto in beneficenza alla Croce Bianca di Pornassio)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Drone Art Show’: sotto un cielo illuminato da migliaia di candele, un talentuoso quartetto esegue capolavori, mentre uno spettacolo di droni trasforma il cielo in un quadro luminoso e colorato. Hippodrome de la Côte d'Azur, Bd JF Kennedy 2, fino al 30 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Jazz au Château: concerto di Sophia Tahi & Nina Simone’s Song. Place du Docteur Maurel della città alta (più info)

CANNES



14.30-23.00. ‘Suquet des Arts 2025’: due giornate dedicate all'arte in tutte le sue forme con concerti, pittura, workshop, cinema all'aperto, visite agli studi degli artisti e molto altro ancora. Quartiere Le Suquet (più info)



SABATO 30 AGOSTO



SANREMO



9.00. Volée CUP – 9ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club, fino al 31 agosto (più info)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. ‘Bandiera Gialla’: serata stile vintage di beneficienza con ricavato, al netto delle spese, a favore degli ‘Amici di Handy’. Evento a cura del Lions Club Matutia Sanremo(dress code: almeno un accessorio in giallo). Boca Beach in corso Marconi , info e prenotazioni 338 4132527

21.00. Festeggiamenti Patronali ‘Sant’Egidio’ a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione di Bussana, anche domani

21.00. ‘We Will Rock You’: concerto tributo ai Queen con Killer Queen. Pian di Nave

IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



20.45. ‘Voci silenziose: il grido dei diritti negati in Medio Oriente’: evento culturale a cura di Amnesty International Circoscrizione Liguria, in collaborazione con le realtà associative della Provincia di Imperia, con testimonianze intervallate da intermezzi musicali dall’arpa di Claudia Murachelli e da Lorenzo Viale + momenti di riflessione, guidata dalla lettura di poesie a cura del Teatro dell’Albero, del Teatro dell’Attrito, del Teatro Lo Spazio Vuoto, dell’APS ‘FabricaTeatro’ e dell’Associazione Mappamondo e Casa Africa. Banchina Aicardi, Molo corto di Oneglia



21.00. ‘Giraparasio’: visita serale al Borgo del Parasio tra Baluardi, mura, palazzi, oratori, vicoli e strade con apertura eccezionale della camera della Regina a Palazzo Guarnieri (percorso gratuito. Appuntamento in Piazza Duomo, info e prenotazioni 331 6992009 (Enzo)

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



20.30. Per la 4ª edizione del ‘Ventimiglia International Music Festival 2025’ dal titolo ‘Collaborazioni musicali senza confini’, concerto del Duo italiano Claudio Merlo (violoncello) e Nicola Giribaldi (pianoforte). Musiche di Schumann, Fauré, Sibelius, Chopin. Salone Sant’Agostino



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (12ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 31 agosto (il programma a questo link)



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, spettacolo ‘Andante con Brio’: spettacolo teatrale scritto da Giorgia Brusco e diretto da Eugenio Ripepi (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

OSPEDALETTI

18.00. Aperitivo a cura dell’Associazione U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento). Piazzale al Mare

21.30. Musica e Ballo sul Piazzale al mare

TAGGIA ARMA



18.45. ‘La Notte della Strega’: escursione notturna organizzata dal Moto Club Valle Argentina a tema ‘Mostri, streghe, fantasmi & vampiri’ con aperitivo di benvenuto + breve giro lungo le strade dell'entroterra per ritornare al punto di partenza per una cena al chiaro di luna + musica, karaoke e giochi vari. Ritrovo presso il piazzale Carrefour di Bussana, in Via Aurelia 3 (più info)



18.30-24.00. Sulle Orme di San Benedetto: 7ª edizione del grande evento estivo di Taggia. Vie e Piazze del Centro di Taggia

21.15. Spettacolo pirotecnico dal Ponte Romanico a cura dell'associazione Fuochi Storici San Benedetto

22.00. Spettacolo teatrale con ambientazioni e giochi di luce a cura del rione Orso e del rione Ss. Trinità (le ambientazioni iniziano alle ore 22.00 e si ripetono ogni 20 minuti)

RIVA LIGURE

20.00. Karaoke in Via Nino Bixio Lato Ponente

SANTO STEFANO AL MARE



21.00. ‘Tutti alle Hawaii’: festa di fine estate per le Vie del Borgo



DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



21.30. 2ª edizione del Music Summer Beach: serata all'insegna del divertimento con la musica anni 90 e 2000 suonata dai DJ Mitche e Fabio Liuzzi di Radio 105. Pre-show affidato a Carmine Esposito. Lido Sant’Anna

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.00. ‘Fa & Desfa 2025’: musica e piatti tipici. Piazzale Olimpia, area manifestazioni, fino al 31 agosto

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

BADALUCCO

19.30. Serata Balkan: Serata musicale con Aikar Orkestra (musica balcanica e non solo) e a seguire Dj Pako Pakito. Servizio ristorazione. Evento a cura di Pro Loco Badalucco. Piazza Marconi

BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2025’ reading ispirato all’opera ‘Il ritorno’ tratto dal ‘De reditu suo’ di Claudio Rutilio Namaziano e proposto dalla voce recitante di Marcello Spinetta e dall’accompagnamento musicale del prof. Alberto Rizzuti, musicologo docente in forza al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Chiesa Vecchia di San Niccolò, partecipazione gratuita



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

19.00. Serata Calabrese a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ di Camporosso. Palatenda e Arena di Bigauda



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO



18.00. Street food a pranzo e tutte le sere con Dj set 7even dalle ore 19.30 e giochi gonfiabili per bambini. Parcheggio al piano superiore nel centro del paese, fino al 31 agosto

18.00-22.00. Mostra d’arte ‘le Sportine’ a cura dell’artista Igor Grigoletto + Mostra fotografica di Francesco Woolverti. Palazzo del Marchese, via S. Santo 24



CERIANA



10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (ultimo giorno)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

CIPRESSA

21.00.’Mediterranea Festival’: serata disco alla Torre Gallinaro

COSTARAINERA

9.30. ‘Le spezie: utilizzi e conservazione’: evento a cura di Gocce di Natura APS’. Parco Novaro

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: ultimo giorno della mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi. Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini



DIANO CASTELLO

21.30. Per la Rassegna musicale ‘musiCastello’, concerto della band Rock and Roll boys. Piazza Massone



PORNASSIO

16.00. 50ª edizione della Festa dell’Uva: incontro informativo con il Dott. Enzo Giorgi, coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino. Sala Consiliare del Comune

19.00. 50ª edizione della Festa dell’Uva, apertura stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra Gli Ascendenti. ossibile gustare il tradizionale Brandacujun, piatto tipico della cucina locale. Località Villa



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



20.00. Sagra Polpo e Patate: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con Ghost Tour Extra ‘Il Volo degli Striges’, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre

21.00. Alla scoperta di Giorgio Gaber’: spettacolo teatrale per la regia di Silvia Villa



VILLA FARALDI

18.00. Incontro volto ad apprezzare le peculiarità dell'olio extravergine di oliva attraverso l'assaggio e l'abbinamento con i cibi. In collaborazione con Oal (organizzazione assaggiatori liguri). U gumbu de Nuccio a Tovo Faraldi, info e prenotazioni al 340 2562879

FRANCIA

CANNES



16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Mille et une Nuits’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Drone Art Show’: sotto un cielo illuminato da migliaia di candele, un talentuoso quartetto esegue capolavori, mentre uno spettacolo di droni trasforma il cielo in un quadro luminoso e colorato. Hippodrome de la Côte d'Azur, Bd JF Kennedy 2 (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 31 AGOSTO

SANREMO



9.00. Volée CUP – ultimo giorno della 9ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club(più info)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Festeggiamenti Patronali ‘Sant’Egidio’ a cura del Circolo Ricreativo Bussanese. Frazione di Bussana

21.00. Spettacolo per bambini ‘In piazza si balla tra le bolle Baby Dance’ a cura dell’Associazione Culturale Talea. Piazza Borea D’Olmo

21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Frazione di Verezzo

21.00. Spettacolo ‘Balliamoci l’Estate’ con Gianni Rossi. Pian di Nave

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.30. Primo giorno del 67° Festival Scacchistico Internazionale organizzato dal locale Circolo Scacchistico Imperiese. Palestra Maggi in via Silorata 18 in zona Parasio, fino al 7 settembre (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA



8.00. Festa della Montagna a cura del CAI sezione di Ventimiglia al Rifugio Gambino



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



20.30. Il Cielo dal Paradiso Terrestre: osservazioni astronomiche dai Giardini Botanici Hanbury per scoprire lo splendore della natura terrestre e celeste. Visita serale ai giardini e con l'arrivo del buio osservazioni astronomiche dalla terrazza della Villa Hanbury (15 euro, ridotto 6/14 anni 10 euro, prenotazione obbligatoria Coop. Omnia 0184 229507



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00-23.00. Ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

21.00. Musica alla Marina, ‘Classica & Azzurro Swing’: concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo. Anfiteatro Cala del Forte, ingresso gratuito

21.15. ‘Un falso fra i veri e un vero tra i falsi’: dialogo notturno sulla scultura antica fra imitazioni e falsificazioni a cura di Fabio Piuma (3 euro). Museo Archeologico G. Rossi



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno della 12ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Assassinio sull’Orient Express’ (2017). Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

17.00. Festa dello Sport in collaborazione con le associazioni sportive cittadine sulla Pista Ciclabile

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martini della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



SAN LORENZO AL MARE

7.30. ‘Dal Mare alle Alpi Extreme’: randonnée di ciclismo organizzato da ‘Blu di Mare Circolo Parasio Asd’. Ritrovo presso la Porta di San Lorenzo (tutte le info a questo link)



DIANO MARINA



17.00-23.00. ‘Pop Hope’: mostra personale dell’artista Sergio Nappo, nome d’arte Jester. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 7 settembre (h 17/19-21/23)



21.00. Per la rassegna ‘Incontri Ravvicinati con i Cantautori’, incontro con Diodato e presentazione e del documentario ‘Pino Daniele: Nero a metà’ scritto da Stefano Senardi insieme a Marco Spagnoli. Introduce lo stesso Senardi. Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.00. ‘Fa & Desfa 2025’: musica e piatti tipici. Piazzale Olimpia, area manifestazioni



CERVO

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, concerto dei Docenti dell’Accademia Internazionale Estiva di Cervo. In programma musiche di: Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Antonín Dvořák. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per ‘Salotto Bösendorfer’, concerto di Giovanni Di Martino (piano solo). Chiesina di San Rocco

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

10.00. Sagra della Carpasina (pane di farina d'orzo grezzo macinata a pietra): alle 12 inizio degustazioni con servizio bar e ristorante + tutto il giorno apertura museo della lavanda e museo della resistenza + mercatino artigianale + pomeriggio e serata danzante con Cristian e la Luna Nuova Band (servizio navetta disponibile per Località Costa)



CASTELLARO



18.00. Street food a pranzo e tutte le sere con musica a cura dei Funky Monks dalle 21.45 e giochi gonfiabili per bambini. Parcheggio al piano superiore nel centro del paese, fino al 31 agosto

CIPRESSA

15.00. Inaugurazione mostra ‘Tracce di ieri nelle sensazioni di oggi’ di Carin Grudda con muove sculture in bronzo e alluminio, Reinterpretazioni di opere degli anni ’80, Anteprima del film ‘Carin Grudda - Tra i mondi’ di Pauline Pyras. Parco di Sculture Tra i Mondi, Regione Gareffi 7 a Lingueglietta



COSTARAINERA

17.00-19.00. Presentazione Reiki e suoi benefici con esercizi pratici e meditazione guidata. Parco Novaro (su prenotazione +39 331 880 7585, Valentina Pettigiani)

DOLCEACQUA

15.00. Visita guidata: passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di prodotti tipici. Info e prenotazioni: +39 0184 206 666

LUCINASCO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, serata a cura della Banda Musicale di Pompeiana diretta dal M° Daniele Conio. Parco di Santo Stefano (sul lago), ingresso gratuito (più info)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PORNASSIO

12.00 & 19.00. 50ª edizione della Festa dell’Uva, apertura degli stand gastronomici con la specialità Coniglio alla Ligure. In programma un’esposizione di artigianato e la presentazione dei libri ‘Fabule’, ‘Cime di rapa’, ‘Cuore di rapa’ e ‘Teste di rapa’ dello scrittore Gino Rapa + alle 19 apertura stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra Sorrisi e Musica. Località Villa



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



21.15. Spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia del ‘Teatru Ventimigliusu’. Piazza del paese



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

MENTON



17.30. Per la 4ª edizione del ‘Ventimiglia International Music Festival 2025’ dal titolo ‘Collaborazioni musicali senza confini’, concerto ‘Music Without Borders’ con la violinista ucraina Bogdana Pivnenko e la pianista Elisabeth Nielsen. Musiche di Respighi, Langgaard, Ravel, Saint-Saëns, Skoryk, Silvestrov. Chiesa anglicana di St. John





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate