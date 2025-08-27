In arrivo forti temporali sulla Liguria: sul Ponente scatta l’allerta Arpal dalla mezzanotte di domani

Una perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia, richiamando già da questa mattina aria umida e instabile. Sul Mar Ligure si sono sviluppati temporali che hanno lambito la costa, confermando una bassa probabilità di fenomeni forti nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio, tuttavia, è previsto un deciso rinforzo dei venti da est-nordest sul Levante ligure, che convergeranno con la ventilazione proveniente dalla pianura padana, in particolare sul Ponente. Questa dinamica atmosferica potrebbe favorire la stazionarietà dei fenomeni temporaleschi sul centro della regione.

L'Arpal ha annunciato lo stato di allerta per temporali: nella nostra provincia è prevista tra la mezzanotte e le 18 di domani mentre, nelle altre provincia sarà anche più elevata:

Aree BDE (centro-ponente): Gialla dalle 21 di oggi, Arancione (massimo grado per i temporali) dalla mezzanotte alle 15 di domani, poi di nuovo Gialla fino alle 18.

Area C (levante): Gialla dalle 6 alle 23.59 di domani.

Come spesso accade in queste situazioni, l’esatta localizzazione dei fenomeni resta incerta e dipenderà dalla spinta dello scirocco verso la costa e dalla direzione dei venti, fattori valutabili solo in corso d’evento. A complicare ulteriormente il quadro, si prevede un rinforzo della ventilazione da sudovest in quota, che potrebbe deviare l’umidità verso le Alpi, dove sono attese precipitazioni significative. Venerdì è attesa una mareggiata su tutte le coste liguri, causata dall’intensificazione dei venti anche al suolo.

Nel frattempo, la giornata di giovedì sarà cruciale: sono previste piogge diffuse e temporali su tutta la regione, con particolare attenzione ai fenomeni stazionari attesi tra le prime ore del mattino e il primo pomeriggio, soprattutto sul centro-ponente. Sotto le previsioni per i prossimi giorni:

Quest'oggi condizioni di spiccata instabilità su tutte le zone con possibili temporali o rovesci forti, soprattutto in serata su BDE dove i fenomeni saranno altamente probabili. Venti da Est, Nord-Est localmente forti e rafficati la sera sui capi esposti di A.

Domani, dalle prime ore della notte precipitazioni diffuse di intensità moderata o forte in estensione da Ponente al resto della regione con cumulate significative su A, elevate su BCDE. Alta probabilità di temporali o rovesci forti su tutte le zone, con carattere anche persistente su BDE fino alle ore centrali. Venti da Sud-Est 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali di BCDE in calo nel pomeriggio, mare localmente agitato al mattino per onda da Scirocco su B.

Venerdì residue su BCE di intensità generalmente debole o moderata, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nella prima parte della giornata. Venti da Sud-Ovest in aumento fino a 50-60km/h anche rafficati sui capi di A e su C. Moto ondoso in aumento con mareggiata di Libeccio su tutte le coste la sera.