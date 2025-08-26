Liguria, attenzione al meteo fino a venerdì: in arrivo piogge e venti intensi

Lo scenario meteorologico previsto per la Liguria nei prossimi giorni richiede particolare attenzione. Dopo il modesto passaggio perturbato che ha interessato la regione nella notte tra lunedì e martedì, con fenomeni temporaleschi limitati al mare, la giornata di oggi sarà caratterizzata da una breve pausa. Le precipitazioni saranno possibili solo sui rilievi, ma già da domani è atteso un peggioramento più marcato.

Secondo ARPAL, l’ex uragano Erin — ormai declassato a perturbazione extratropicale — si sta avvicinando alle coste europee dopo aver perso le caratteristiche di ciclone tropicale nel suo transito sul Nord Atlantico. Il sistema verrà assorbito da un minimo di pressione presente sull’Irlanda, contribuendo ad alimentare una vasta struttura depressionaria che si estende fino al Nord Africa.

Questa configurazione atmosferica porterà un significativo aumento dell’umidità e del contenuto di acqua precipitabile, rendendo però difficile prevedere con precisione la localizzazione dei fenomeni più intensi.

Per la giornata di mercoledì, ARPAL segnala una bassa probabilità di temporali forti sul territorio ligure, ma i modelli previsionali indicano la possibilità di fenomeni anche molto intensi sul mare già dal mattino. Qualora i venti di scirocco riuscissero a spingersi fino alla costa, le precipitazioni potrebbero risultare localmente molto intense, con rischio di allagamenti, in particolare delle sedi stradali.

Nel pomeriggio è previsto un rinforzo dei venti da est-nordest, con aumento del moto ondoso agli estremi della regione. Questo sarà il preludio a una giornata di giovedì che si annuncia meteorologicamente più critica.

ARPAL invita alla prudenza e sottolinea che la giornata di giovedì potrebbe essere caratterizzata da eventi intensi, che verranno descritti con maggiore dettaglio nei prossimi aggiornamenti.