CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 17 agosto 2025

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IO SONO NESSUNO 2 – ore 17.15 - 21.30 – di Timo Tjahjanto - con Connie Nielsen, Bob Odenkirk, Sharon Stone, Christopher Lloyd, Colin Hanks - Azione – “Hutch lavora alacremente per il ‘Barbiere’, facendo lavori sporchi e pericolosi uno dietro l'altro per ripagare il debito accumulato con la mafia russa dopo aver dato fuoco a un magazzino pieno di soldi. La sua vita familiare però ne risente e, prossimo ormai al burn out, decide di staccare per un bel viaggio con la famiglia. Vuole tornare all'acquapark dove l'aveva portato suo padre da bambino, nell'unica vacanza che ricordi della sua infanzia. Il padre David parte naturalmente con la famiglia, perché da quelle parti ha una piccola baita. La cittadina però non è come Hutch la ricordava e, dopo essere intervenuto a difendere i figli da alcuni bulli locali, scopre presto come il luogo sia in mano a una banda criminale. Con l'aiuto del saggio fratello adottivo Harry, cercherà di trovare una soluzione pacifica, ma ci sono crudeltà che nemmeno un ex assassino della CIA è disposto a tollerare...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- WARFARE - TEMPO DI GUERRA – ore 17.30 – 21.15 – di Alex Garland, Ray Mendoza - con Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Noah Centineo - Guerra – “Iraq, 2006. Un gruppo di Navy Seals statunitensi si rifugia in un'abitazione per studiare le prossime mosse: quando sorge il sospetto di un attacco imminente da parte di una banda armata, i soldati tentano una sortita, ma un'esplosione riduce in fin di vita due di loro...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI – ore 17.00 – 21.00 – di Matt Shakman - con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson – Azione/Avventura/Commedia/Fantascienza – “La storia è ambientata in un mondo dal look retro-futuristico perchè l'azione si svolge negli anni '60, nella Grande Mela, in classico stile Marvel. Vediamo come la famiglia dei Fantastici 4, composta da Reed Richards, Sue Storm e suo fratello Johnny e Ben Grimm, cerca di bilanciare la vita pubblica di eroi impegnati a difendere i civili, con quella privata. La situazione si complica con l'arrivo di un nemico implacabile e mostruoso: Galactus, una sorta di divinità spaziale che si nutre di interi pianeti e che viene annunciato dal suo enigmatico araldo: Silver Surfer...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SUPERMAN – ore 18.00 - 21.00 – di James Gunn - con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan - Fantascienza – “In questa nuova versione del supereroe arrivato dallo spazio, seguiamo Clark in un viaggio personale, dove cerca di riconciliare l'eredità del suo pianeta originario, Krypton, con quella del suo pianeta adottivo, la Terra, dove è stato cresciuto da Martha e Jonathan Kent. Nei panni di Superman, Clark rappresenta l'incarnazione della giustizia, della verità, della libertà e dei valori statunitensi, contraddistinti dalla gentilezza che i sui genitori umani gli hanno trasmesso, in un mondo che considera la dolcezza come qualcosa di antiquato e di fuori moda. Riuscirà Clark a far coesistere le sue due nature e, soprattutto, a trovare l'equilibrio che sta cercando, per sostenere il fardello di essere ‘l'Uomo d'Acciaio’?...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- FOLLEMENTE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Genovese - con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi - Commedia – “Romeo è tenero e romantico, Valium folle e paranoico, Eros arrapato e sensuale, il Professore razionale e giudicante. No, non sono esseri umani, ma personalità che abitano la mente di Piero, insegnante di Storia e Filosofia recentemente divorziato e con una figlia piccola, intenzionato a rimettersi in gioco con le donne ma ancora scottato dalle delusioni del passato. Giulietta è romantica e sognatrice, Trilli istintiva e sexy, Alfa ideologica e disciplinata e Scheggia irrazionale e istintiva. E anche loro non sono persone reali, ma parti della personalità di Lara, la giovane donna single reduce dalla relazione infelice con un uomo sposato che vorrebbe un partner affidabile che l'aspetti sotto casa, e invece tende a cadere nella trappola di amori senza futuro. Lara e Piero si incontrano per il loro primo appuntamento, si piacciono ma non osano confessarlo (nemmeno a se stessi), incartandosi su ogni dettaglio, impegnati ad ascoltare le voci interiori delle loro rispettive personalità. Riusciranno a zittire quel chiacchiericcio incessante e a trovare la strada verso una relazione finalmente appagante?...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MONSIEUR BLAKE - MAGGIORDOMO PER AMORE – ore 17.30 – 21.30 – di Gilles Legardinier - con John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne, Philippe Bas, Eugenie Anselin – Commedia/Drammatico – “Andrew Blake, un uomo d'affari britannico, ha appena disertato la cerimonia di ‘imprenditore dell'anno’ dove è stato premiato; non si è ancora ripreso dalla morte dell'amata moglie avvenuta quattro mesi prima. Da Londra, decide di partire per la Francia per tornare nella tenuta di Beauvillier, lo stesso luogo dove aveva conosciuto la donna della sua vita molti anni prima. Ma questo suo nostalgico 'ritorno al passato' non va secondo i suoi piani; per poter restare lì deve improvvisarsi maggiordomo in prova. Così la sua vita cambia completamente. L'incontro con la padrona della tenuta, Madame Beauvillier, anche lei rimasta vedova che rischia di perdere tutto perché non riesce più a sostenere economicamente le spese della tenuta, la cuoca Odile, l'amministratore delegato Philippe che vive come un eremita nel parco e Manon, la giovane donna delle pulizie rimasta incinta, gli fa ritrovare quella vitalità che sembrava aver perso e prendere alla sua esistenza una svolta inattesa...”

Voto della critica: ***

- AFRODITE – ore 19.30 – di Stefano Lorenzi - con Ambra Angiolini, Gaetano Bruno, Lorenzo Buran, Giulia Michelini - Drammatico – “Sicilia, 1993. Ludovica è un'esperta sommozzatrice costretta dalla mafia a svolgere un lavoro per pagare i debiti contratti dal compagno, morto in un incidente stradale. Deve dunque aiutare la subacquea Sabrina, giovane e meno esperta, e il pericoloso scagnozzo Rocco a recuperare il carico di tritolo di una vecchia nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per tutta la durata della missione, i tre convivono in una salina abbandonata dove, poco a poco, la presenza di Ludovica si insinua tra le crepe della relazione oppressiva tra Rocco e Sabrina, offrendo alla ragazza una nuova prospettiva su sé stessa e un'occasione per prendere in mano la propria vita...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- WEAPONS – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Zach Cregger - con Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Amy Madigan - Drammatico/Horror – “Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi - o cosa - sia responsabile della loro sparizione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO – ore 17.30 - 19.30 – di Nisha Ganatra - con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Mark Harmon - Commedia – “Sono passati venti anni ma Tess e Anna continuano a fare quello che hanno sempre fatto, con giusto un salto generazionale di mezzo: la prima da madre è diventata nonna, la seconda da figlia ora occupa il posto di madre. Harper, questo il nome della nuova teenager che scuote le fondamenta della famiglia Coleman, va al liceo, fa surf ed è costantemente in rotta con Lily, ragazza inglese che studia nella sua stessa scuola nonché figlia del futuro sposo della madre, Eric. Quando i genitori devono decidere se restare a Los Angeles o trasferirsi a Londra, avviene un nuovo scambio di anime: ma stavolta sono Tess e Anna a ritrovarsi nei corpi di Lily e Harper...”

Voto della critica: ***

- PRESENCE – ore 21.30 – di Steven Soderbergh - con Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland - Horror/Thriller – “La famiglia di Chris e Blue, figli di una manager in carriera e di un compassato genitore, si trasferisce in una casa in periferia, un edificio ristrutturato che ha almeno un secolo alle spalle. Blue è ancora traumatizzata per la morte di un'amica, mentre Chris mostra scarsa sensibilità nei suoi confronti e cerca di tirar fuori il meglio dalla vita nel nuovo quartiere. Le dinamiche familiari complesse - una madre più affezionata al figlio che alla figlia, dominante verso il marito - si mescolano alla consapevolezza che nella casa si annida una presenza fantasmatica invisibile, dapprima percepita dalla sola Blue ma poi evidente per tutti...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- WARFARE - TEMPO DI GUERRA – ore 21.15 – di Alex Garland, Ray Mendoza - con Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Noah Centineo - Guerra – “Iraq, 2006. Un gruppo di Navy Seals statunitensi si rifugia in un'abitazione per studiare le prossime mosse: quando sorge il sospetto di un attacco imminente da parte di una banda armata, i soldati tentano una sortita, ma un'esplosione riduce in fin di vita due di loro...”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UNA SCONOSCIUTA A TUNISI – ore 18.45 – 21.00 – di Mehdi Barsaoui - con Fatma Sfarr, Nidhal Saadi, Yassmine Dimassi, Hela Ayed, Mohamed Ali Ben Jemaa - Drammatico – “Aya ha quasi trent'anni, vive ancora con i genitori nel sud della Tunisia e ogni giorno viaggia su un minivan per raggiungere l'hotel per turisti in cui lavora come cameriera. Sopravvissuta a un incidente ma creduta morta, Aya trova inaspettatamente l'occasione per fuggire. Raggiunta Tunisi, affronta con coraggio una nuova vita con una nuova identità, ma non riesce in realtà a sfuggire al suo destino: testimone infatti di un caso di cronaca che coinvolge la polizia e mette in luce la corruzione del Paese, Aya dovrà trovare la forza di reagire...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



