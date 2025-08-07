Ghost Tour Triora, un viaggio tra antichi testi di magia nel museo della stregoneria

Dopo il tutto esaurito delle prime date, sabato 9 agosto torna il Ghost Tour Triora, l’esperienza narrativa immersiva firmata Autunnonero che conduce il pubblico tra i luoghi, le storie e i personaggi che hanno segnato il lato oscuro del borgo più misterioso della Liguria. Il tour prenderà il via alle ore 22:00 all’inizio del centro storico, con la guida degli Storyteller Giovanni De Mattia e Ambra Ghiglione, pronti ad accompagnare i partecipanti con la loro lanterna e il “grimorio” attraverso le strette vie di Triora, tra suggestioni notturne e leggende tramandate per secoli.

Tra le tappe, quella dedicata a Franchetta Borelli, una delle principali accusate nel celebre processo alle streghe del 1587. Con un’interpretazione intensa e drammatica, gli Storyteller del Ghost Tour raccontano il suo tragico destino, restituendo umanità e profondità a una figura diventata simbolo di tutte le donne perseguitate. La Cabotina, luogo dove si dice si incontrassero le streghe di Triora, si carica così di una tensione emotiva che continua a interrogare il nostro presente.

Ma la serata non si ferma al tour. Dopo la sua conclusione, il pubblico potrà prendere parte al Ghost Tour Extra “La Biblioteca Esoterica”, un’esperienza inedita condotta dal collezionista e studioso di esoterismo Francesco Paternò all’interno del Museo Etnostorico della Stregoneria di Palazzo Stella. Un’occasione rara per esplorare antichi testi di stregoneria, occultismo e Inquisizione, in un percorso tra magia, teologia e scienza dimenticata.

Il viaggio inizierà con la vicenda seicentesca della congiura Centini, ricostruita attraverso un manoscritto postumo che narra di un rituale negromantico per ottenere la morte del pontefice Urbano VIII, e proseguirà affrontando il tema di magia e sortilegio attraverso documenti e sinodi successivi al Concilio di Trento, fino a concludere con la scoperta di testi curiosi, rari e poco noti della scienza antica.

I prossimi appuntamenti

Ghost Tour Dolceacqua: 13, 21, 29 agosto

Ghost Tour Triora: 16, 23, 30 agosto

Ghost Tour fotografico – Triora: 23 agosto

I prossimi Extra del Ghost Tour Triora

16 e 30 agosto – Il Volo degli Striges: esperienza teatrale simbolica ispirata ai sette vizi capitali, con i rapaci notturni e i falconieri dell’Associazione Terra di Confine.

esperienza teatrale simbolica ispirata ai sette vizi capitali, con i rapaci notturni e i falconieri dell’Associazione Terra di Confine. 23 agosto – Tele Infernali: laboratorio creativo notturno guidato da Marta Laveneziana e ispirato agli affreschi infernali della chiesa di San Bernardino, in cui i partecipanti dipingeranno una personale visione dei sette peccati capitali. Le tele saranno poi esposte al Museo Civico di Triora.

Infine, una data speciale:

23 agosto – Ghost Tour Fotografico a Triora (partenza ore 19:00), con la guida della fotografa Raffaella Sottile e degli Storyteller del Ghost Tour, e la presenza straordinaria di un corvo, messaggero simbolico e creatura iconica del folklore. Un’esperienza alla luce del crepuscolo, tra narrazione e immagini, che permetterà ai partecipanti di catturare con macchina fotografica o smartphone l’anima più oscura e affascinante del borgo.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.