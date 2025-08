Sanremo: rete fognaria di strada San Martino, Fratelli d'Italia “Lavori grazie alla nostra interpellanza”

“Finalmente ripartiranno i lavori nella rete fognaria di strada San Martino: siamo contenti che la nostra interpellanza dello scorso 10 Luglio abbia avuto riscontro da parte dell'amministrazione e siamo altresì contenti che si porrà fine ai disagi che i residenti hanno dovuto subire per diversi mesi. La fuoriuscita dei liquami, specialmente nel periodo estivo, provoca odore malsano che raggiunge le abitazioni: una situazione insostenibile”.

Intervengono in questo modo i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra in merito all'inizio dei lavori per il ripristino della rete fognaria in strada San Martino nel tratto compreso tra i civici 26 e 34.