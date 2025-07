Sanremo, ecco il report settimanale delle attività di igiene urbana effettuate da Amaie Energia e Servizi (foto)

Anche questa settimana Amaie Energia e Servizi rende pubblici i risultati delle attività svolte a tutela del decoro urbano e della pulizia della città, intensificate in risposta al consueto incremento stagionale di presenze turistiche e non residenti.

Per quanto riguarda il potenziamento estivo dei servizi, dall’inizio del mese di luglio, Amaie ha messo in campo 20 nuove risorse e ulteriori mezzi a noleggio, con un rafforzamento complessivo delle principali attività operative:

- Raccolta rifiuti: potenziamento del servizio in particolare presso stabilimenti balneari, attività commerciali e esercizi di ristorazione.

- Spazzamento stradale: estensione del servizio su waterfront, periferie e zone ad alta frequentazione.

- Lavaggio notturno: 3 squadre in azione su base rotazionale nei quartieri di San Martino, Foce nelle frazioni di Coldirodi, Poggio, Bussana, oltre che nelle aree densamente urbanizzate come via Martiri della Libertà, via Pietro Agosti e via Galileo Galilei.

- Recupero rifiuti abbandonati: servizio straordinario attivo mattina, pomeriggio e notte.

- Diserbo urbano: 5 squadre in servizio, con un incremento di una squadra per la stagione estiva.

Durante la scorsa settimana, le squadre di AES hanno portato a termine diverse operazioni straordinarie e interventi mirati:

- Lavaggio quotidiano delle ecoisole fisse e delle ecoisole dedicate alle spiagge, insieme alla pulizia del sottopasso pedonale dell’Imperatrice.

- Lavaggio notturno dei marciapiedi nelle zone della Foce, di Coldirodi, Poggio e Bussana e nel centro cittadino, compreso l’asse via Roma, piazza Cesare Battisti, via Matteotti, via Nino Bixio e relative traverse.

- Igienizzazione puntuale in aree critiche del centro frequentate da persone senza fissa dimora, in particolare via Matteotti e via Garibaldi.

- Raccolta di 13 tonnellate di rifiuti ingombranti, di cui 3 tonnellate tramite il servizio di ritiro su prenotazione (inclusi RAEE), e la restante parte rimossa da abbandoni su suolo pubblico.

- Disinfestazione notturna di insetti alati tramite nebulizzazione con mezzo dedicato e derattizzazioni puntuali nel centro e nelle zone periferiche.

- Diserbo effettuato nei quartieri di Z. Massa, Goethe, San Martino, Foce e Tre Ponti.