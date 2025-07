Bordighera: viabilità, ecco le modifiche dal 28 al 30 luglio per la manifestazione 'Un mare di sapori'

In occasione della manifestazione 'Un Mare di Sapori' in programma dal 28 al 30 luglio 2025, il comune di Bordighera ha disposto i seguenti provvedimenti.

Sul Lungomare Argentina, nel tratto fra il “Chica Loca” e il Belvedere Sant’Ampelio:

· nelle giornate di domenica e lunedì sarà autorizzato il transito dei veicoli della Cooperativa Coseva per l’allestimento degli stand;

· dalle 15 alle 19, nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 luglio, sarà autorizzato il transito ai veicoli per il rifornimento degli stand partecipanti alla manifestazione, ad una velocità non superiore ai 10 Km/h;

· nella fascia oraria di svolgimento della manifestazione, che va dalle 19 all'1, sarà fatto assoluto divieto di transito a tutti i veicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso, di Polizia e veicoli della Teknoservice e Protezione Civile.