Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 25 LUGLIO



SANREMO



9.00. Per la ‘Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento’, incontro di sensibilizzazione con interventi della Capitaneria di Porto di Sanremo e della Croce Rossa. A seguire, laboratori rivolti ai bambini e ragazzi sulla sicurezza e il rispetto del mare. Piazzale Vesco

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.00. Singolare e gustosa conferenza sui fichi del Ponente ligure a cura del botanico Claudio Littardi, accompagnata da degustazione di fichi nostrani e con un intermezzo musicale ad opera di Renzo e Vittorio De Franceschi. Evento a cura della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Floriseum a Villa Ormond, ingresso a offerta libera

19.00. Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’ con Radio Reset in Tributo Negrita. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)



21.00. Spettacolo per bambini Gioco Fiaba ‘L’isola delle lucciole a cura dell’associazione culturale Talea. Piazza Borea d’Olmo

21.00. XXVI Rassegna Commedia Dialettale Nini Sappia, spettacolo della Compagnia I JMotobin di Verzuolo (CN) dal titolo 'Metti un cretino a cena'. Pian Di Nave, ingresso gratuito

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



9.30. Per la ‘Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento’, incontro di sensibilizzazione con dimostrazione di operazioni di ricerca e salvataggio in mare coordinate dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con Protezione Civile squadra nautica S.S. Trinità, Scuola Italiana cani salvataggio 'Vela', Croce Bianca, Croce Rossa e Croce d'Oro. Sla Surf Beach a Borgo Marina



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del Duo pianistico formato da Maria Roberta Milano e Giuseppe Maiorca. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



9.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00. Concerto Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Maestro Franco Cocco. Chiostro di Sant'Agostino

21.15. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘Il tempo passa – Le cose cambiano - Ritratto contemporaneo ai tempi della Selfie Sindrome’: performance teatrale di Liber Theatrum con set fotografico a beneficio del pubblico a cura del noto fotoreporter ventimigliese Saverio Chiappalone. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449 (13 euro, ridotto 10 euro)



21.30. Per ‘Musica alla Marina’, ‘Azzurro Swing’: concerto di Freddy Colt, pianista, mandolinista e direttore d’orchestra, con i ‘Swing Kids’, giovani talenti del jazz ponentino, con contaminazioni blues, charleston, bolero cubano. Lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella, ingresso gratuito



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’ in Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



9.30-11.00. 'Bandiera Blu: al mare in sicurezza': apertura evento con saluto delle Autorità + illustrazione dei comportamenti da adottare in mare e in spiaggia per giornate in sicurezza + simulazione di salvataggio in mare e tecniche di primo soccorso + dibattito con i partecipanti. Spiaggia libera tra i bagni Paloma e i bagni Corallo



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’Estate: animazione musicale alla Rotonda di S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica in Pista sulla ciclabile



TAGGIA ARMA



21.30. La Berben Band canta De Andrè in Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Concerto Anni 60/70/80 con la ‘Ultrasuoni Cover Band’. Piazza Matteotti



SAN LORENZO AL MARE

9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini dagli 8 anni in su (20 posti), gratuito su prenotazione al 353 4687707

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA

18.00. Per ‘Degustando con Diana’, aperitivo al Museo dal titolo ‘L'olio dei Romani’: incontro culturale e degustazione di prodotti da società agricole del territorio. Museo civico, corso Garibaldi 60



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.30. Presentazione libro ‘Noi, gli uomini di Falcone’ dell Generale Angiolo Pellegrini. Conduce il giornalista Andrea Pomati. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. Rebatta Buse live: Cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia, fino al 27 luglio

20.00-21.30. Festa Patronale di San Giacomo in località Chiappa

CERVO



9.30. Bio Passeggiata alla scoperta dei meravigliosi fondali cervesi. Ritrovo alla Spiaggia del Pilone

17.00. Dal Pilone al Ciapà: passeggiata escursionistica al parco del Ciapà con lezione antincendio. Al termine rinfresco. Appuntamento alla spiaggia del Pilone, evento gratuito aperto a tutti

21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto del Rosario Bonaccorso Quintet formato da Rosario Bonaccorso (contrabbasso e voce), Fulvio Sigurtà (tromba), Olivia Trummer (pianoforte e voce), Roberto Taufic (chitarra e voce), Fausto Beccalossi (fisarmonica). Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti e questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo

BAJARDO



17.00. Libri nuovi sotto il tiglio a cura della Biblioteca civica ai Giardini del Tiglio



CAMPOROSSO

19.00. Per ‘OndeSonore’, serata ‘Gara di Dj’ a cura dell'Associazione IndiePonente. Giardini di Piazza d'Armi



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro



CIVEZZA

21.00. Concerto Musica Celtica

COSTARAINERA

20.30. Cinema all'aperto (Quelli del geco). Centro storico



DOLCEACQUA

21.00. ‘La Val Nervia nelle 4 Stagioni in dialetto’: spettacolo al Visionarium



DOLCEDO



17.00-20.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma), fino al 27 luglio



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto di Lorenzo Colombo & Perinaldo Festival Orchestra in ‘Il Signore Degli Anelli’: spettacolo dedicato ai 400 anni di esplorazione di Saturno, da Gian Domenico Cassini alla sonda Cassini, e oltre. Musica per Saturno, tra scienza e meraviglia. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): serata all’insegna delle specialità culinarie spagnole preparate dallo chef Francisco e dai suoi ormai bravissimi sous-chef: paella & sangria, atmosfera conviviale e DJ set. Portici medievali

PIGNA



21.00. Spettacolo di teatro popolare in dialetto ligure messo in scena dalla compagnia ‘Nasciui pe Rie’ di Ospedaletti. Tensostruttura al campo sportivo, ingresso gratuito



ROCCHETTA NERVINA

21.30. ‘Jazz Valley’: musica dal vivo del ‘Giampaolo Casati 5tet’. Giardini comunali

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

21.00. Per ‘Libri all’aria’, Chiara Montani presenta il libro ‘L’ artista e il Signore di Urbino’ (Garzanti). Un viaggio nel Rinascimento tra arte, potere e passione (a cura del Festival delle Ragazze). Loggia dell’Aria



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto di ‘Et Rom D Collective’ (Jazz plus groove). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



MONACO



22.30. Concerto The Dire Straits Experience. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)

NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)



20.00. Nice Classic Festival: Mondo antico e mondo nuovo. Dialogo tra il grande repertorio classico, le origini dell’arte, la creazione odierna e la musica tradizionale. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)





SABATO 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-17.00. Festa di Sant'Anna a Coldirodi: Santa messa in chiesa parrocchiale (h 8.30) + Un fiore per tutte le Anne’ (h 10) + Messa solenne a cui seguirà la processione per le strade del nostro paese (h 17). Al termine benedizione con la reliquia della Santa

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.30. Regata per Derive denominata 'La Vela ci Lega - Regata dell'Amicizia' giunta alla sua 4° edizione, aperta a velisti di ogni età e livello di esperienza a cura della Lega Navale Italiana – sezione di Sanremo. Specchio acqueo davanti alla città

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



18.30. Inaugurazione mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, entrata gratuita

21.00. Rassegna musicale Bravo Jazz (12ª edizione): spettacolo dei Funkincasa.Anfiteatro San Costanzo nel Centro Storico, fino al 29 luglio (più info)



21.30. Concerto di Sethu - Chiello a Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

11.30. Incontro con Germano Rollero che relaziona sul tema ‘La Cina e’ ancora vicina?’. A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

19.30. Serata gastronomica danzante con Paella e l’orchestra Laura Fiori. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del duo formato dalla violinista Dunia Navarro e dal violoncellista Miguel Vidal. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)

9.00-12.30. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



10.30. Laboratorio didattico estivo 'Ludo ed Disco' rivolto a grandi e piccini dal titolo 'Il documento misterioso': si scoprirà il modo in cui si scriveva nell'Impero romano. MAR del Forte dell’Annunziata

18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’ di Enzo Barnabà, scrittore e storico. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito



21.00. Festa Cuba balli latino americani al Belvedere Resentello con le Oasi Latina Girls



21.15. Milonga sotto le stelle aperta al pubblico in collaborazione con El Gato Tanguero sulla terrazza di Villa Hanbury. Giardini Botanici Hanbury, info 338 6273449

21.30. Per l’Agosto Medievale, ‘Asteludo’: disfida di drappi e tamburi + Corteo dei Sbandieratori e Musici + Torneo dei Sbandieratori e Musici a cura delle scuole dei Sestieri Cittadini + Spettacolo con giochi di bandiera. Piazza Marconi

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

18.30. 'Drum 100': aperitivo con dj set Kiki e apertura del villaggio + alle 20.30 inaugurazione della rassegna + alle 21 Drum Night con disco anni '80 e '90 + alle 22.30 Kikko & La Combriccola del Blasco e alle 00.30 dj set. Giardini Erio Tripodi, ingresso gratuito, anche domani

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, ‘Intelligenza Originale: IO’: spettacolo ideato ed interpretato da Irene & Roberta Lepussy (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

OSPEDALETTI

21.30. Per Musica in Piazza, concerto Rock Italiano in Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. Processione di ‘Sant'Ermu’ con figuranti in vestiti d'epoca (5 ªedizione). Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti



21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Sagrato della Chiesa del Santi Giuseppe e Antonio ad Arma, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Balliamoci l'estate in Piazza Baden Powell



DIANO MARINA

9.00-12.00. ‘Mareabilia’ (3ª edizione): giornata dedicata movimento e al benessere per grandi e piccini con giro in barca dedicato a persone con disabilità + dibattiti su diversi temi sanitari e di benessere fisico. Evento a cura di Asl 1. Porticciolo turistico (più info)

21.00. Festa di Sant’Anna con S. Messa e processione al Lido Sant’Anna

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. Rebatta Buse live cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia, fino al 27 luglio

20.00-21.30. Festa Patronale di S. Anna. Piazza Sant'Anna in località Poiolo



ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2025’ presentazione del libro ‘Onore al territorio’ da parte del dottor Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo. Chiesa Vecchia di San Niccolò, partecipazione gratuita



CAMPOROSSO

8.00. Partenza del tour eno-gastronomico auto e moto d'epoca. Piazza Garibaldi

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

19.00. Evento musicale ‘Mediterranea’ con i gruppi musicali ‘Ligustica Ensemble’, ‘Lizzadro Duo’ e ‘Oggitani’. Terrazza del Centro Falcone



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO

20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: Musica Sound Of Soul + Cena: Calamari Grill con Verdure Croccanti + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457



CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - In Viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 20.00 osservazioni dalle ore 21.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

21.00. Concerto di Musica Classica

COSTARAINERA

21.00. Serata De André, reading di lettura e concerto Ascolese. Centro storico



DIANO CASTELLO



21.30. Rassegna musicale ‘MusiCastello’ con concerto di Geddo in Piazza Massone

DOLCEACQUA

21.00. ‘Dolceacqua in Musica, un Castello di Solidarietà’: concerto di Marco Reghezza e la sua orchestra. Evento a cura de I Lions Club Ufficiali d'Italia. Castello dei Doria (a pagamento)



DOLCEDO



16.00-21.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma), fino al 27 luglio

21.00. ‘Per le vie del Borgo’ (11ª edizione): concerto dell'Orchestra ‘Terra Madre’ di Torino con Aliou Ndiaye Taxuraan, prima voce solista dell’Orchestra Nazionale del Senegal e quattro musicisti, da Senegal, Burkina Faso, Italia, Iran. (in preparazione del concerto alle ore 17.30, approfondimento dal titolo ‘Le migrazioni nel Mediterraneo, dal passato al presente). Chiesa Parrocchiale di San Tommaso

ISOLABONA

20.00. Isolabona in Festa: serata gastronomica e danzante con musica e spettacolo allietata da Paolo Golini. Evento a cura della Proloco



PERINALDO

19.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, Festa della musica: musica classica, rock e Jazz in tutto il borgo + ‘Cucina in Festival’: tradizionale cena in piazza organizzata dall’Associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): serata hamburger, rostelle, salamelle, patatine e un ricchissimo antipasto tipico), birra e DJ set. Portici medievali



ROCCHETTA NERVINA

20.30. Sagra della Capra e Fagioli: serata gastronomica e danzante, servizio bar cucina e griglia, musica con Mariella Group e Dj Set by Vevo

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



20.00. Sagra delle cozze con l’Orchestra ‘I Panama’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



SOLDANO



19.00. ‘Nelle Nicchie del Rossese’: percorso enogastronomico tra musica e folklore nel centro storico. Percorso degustazione 15 euro (più info)



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con ‘Ghost Tour Extra’ e ingresso al Museo di Triora, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI

18.00. Incontro volto ad apprezzare le peculiarità dell'olio extravergine di oliva, attraverso l'assaggio e

l'abbinamento con i cibi. In collaborazione con Oal (organizzazione assaggiatori liguri). U gumbu de Nuccio a Tovo Faraldi, info e prenotazioni al 340 2562879



VILLA VIANI

20.30. 46ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini e Serata danzante con l'orchestra Cristian & La Luna. Nueva. A cura della Proloco, anche domani



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Promenade en Fête 2025: 5 palcoscenici musicali allieteranno il pubblico della con ritmi diversi + spettacolo pirotecnico magnifico sul mare alle 22.15. Lungomare pedonale (più info)



MENTON



21.00. 76e Festival de Musique de Menton: concerto di Pene Pati e l’Ensemble Il Pomo d’Oro in Silenzio Cantatore: L’âge d’or des chansons napolitainesens. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



22.30. Concerto dei Scorpions. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)



NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)





DOMENICA 27 LUGLIO

SANREMO

8.00. Raduno automobilistico veicoli d’epoca a cura del Club Amatori Veicoli d’Epoca (C.A.V.E.). Frazione Bussana

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



18.30-20.30. ‘Folies Royal 2025’, Kids Show: ‘Giochi in Legno’ con Illustratore di gioco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Spettacolo per bambini ‘In piazza si balla tra le bolle’ con Baby Dance. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Rassegna musicale Bravo Jazz (12ª edizione): spettacolo dello Scott Hamilton Italian Quartet. Anfiteatro San Costanzo nel Centro Storico, fino al 29 luglio (più info)

21.00. Incontro/Conferenza sul Progetto del Santuario Pelagos: Conoscerlo per amarlo e proteggerlo a cura dell’Istituto Tethis. Pian di Nave

IMPERIA

9.00-19.00. ImperiAffari, la Festa dell'estate ad Oneglia lungo i portici di via Bonfante, in via Amendola, via e piazza San Giovanni, via dell’Ospedale e via Monti

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del duo Violino e Chitarra formato da Giovanni Sardo e Simone Mazzone + cerimonia di consegna del ‘Premio delle Logge 2025’ al dottor Carlo Amoretti. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Ulyimo giorno della mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘L’ultima rivoluzione dei vecchi ribelli, testo originale, con Francesco Scarrone, Elisa Nesta e Julien Cohen Lacassagne. Letture animate e musica. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. Ultimo giorno dell’esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Concerto Buio Pesto al Belvedere Resentello

21.15. Made in ‘Impero Romano’: dialogo notturno sul tema ‘La storia del marchio di fabbrica’ a cura di Luca Storino. Museo Archeologico G. Rossi -

21.30. Per l’Agosto medievale, ‘Notte della Contesa’: Corteo da Parata + Lettura Bando + Cerimoniale di Giuramento + Assegnazione Corsie + Competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Piazza Marconi



VALLECROSIA



10.00. 'Drum 100': masterclass aperta a tutti presso la sala polivalente + alle 14.30 masterclass aperta a tutti nei giardini Erio Tripodi + alle 19 aperitivo con dj set Electroposh + alle 20.30 Drum 100 + alle 22 chiusura dell'evento con l'estrazione della lotteria con 100 premi + alle 22.30 live di dj set Electroposh. Giardini Erio Tripodi, ingresso gratuito



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre



21.30. Per la Rassegna Touscouleurs, concerto dei Kokallà con ritmi tradizionali del Gambia oltre a pizzica e tarantella. Ex Chiesa Anglicana



TAGGIA ARMA



8.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, Fiera Storica di Sant'Erasmo sul lungomare

21.30. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: illuminazione del golfo con migliaia di lumini galleggianti + alle ore 22.30 grandioso spettacolo pirotecnico. Lungomare

22.45. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, serata disco con Master Dbj. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



DIANO MARINA

18.00. Festa Patronale in frazione Diano Serreta: S. Messa per celebrazione Sant’Anna e processione

21.30. Sfilata di moda ‘30 Minuti di Bellezza’. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-20.00. Trofeo San Lorenzo a cura della ‘Compagnia Arcieri San Bartolomeo’. Campo Arcieri

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. Rebatta Buse live cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.30. X Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi: concerto d’apertura dal titolo ‘Alchimia d’Oriente’ del Gruppo Cameristico Alchimea formato da: Danilo Putrino, flauto – Stella Aurora Mattea, violino – Fabrice De Donatis, violoncello – Sara Terzano, arpa – Roberto Mattea, percussioni, con la performance di Liu Cui Fang, Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong (più info). Piazza Serafino e Nino Alassio (in caso di maltempo il concerto sarà ospitato nell’Oratorio di Santa Caterina)



ENTROTERRA

BAJARDO

21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Chiesa vecchia di S. Nicolò, ingresso libero

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



21.00. Spettacolo per bambini a cura della ‘Pandora’. Giardini di Piazza d'Armi

21.00. ‘Non solo Gospel’: concerto a cura del Coro ‘Voci e Note’. Terrazza del Centro Falcone

CARPASIO

9.30-18.00. Festa della Lavanda: al Museo della Lavanda: esercizi sulla respirazione + spettacolo di magia + visite guidate dalle 10 alle 18 + mostra ‘Le Bambole Raccontano’. Lungo le vie del borgo: dimostrazione di distillazione della lavanda (dalle ore 10 e dalle ore 14) + visita all'Antico forno comunale + laboratori sulla lavanda + servizio ristorante



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

12.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro



DOLCEDO



17.00-23.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma)



21.00. Concerto nell'ambito del Festival Cameristico Nazionale 'I concerti della montagna e del mare 2025' (XXII edizione) con i Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi in un programma di sinfonie sacre, sonate e rari concerti di Antonio Vivaldi, chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, ingresso libero e gratuito



PERINALDO

11.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (ultimo giorno), Perinaldo Festival string ensemble nella Chiesa di San Nicolò (più info)

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

21.00. Memorial Nicola Ferrari (ultimo giorno della 17ª edizione), ‘Corsa per un Sorriso’: 18 km di trail running immersi nella natura e aperta anche al canicross (partenza da piazza Carenzi) + percorso dedicato agli under 18 + passeggiata per due differenti escursioni, una adatta a famiglie con bambini piccoli (ritrovo 9 e 15 partenza ore 10) e una di media difficoltà su un percorso di 11 Km (ritrovo ore 7. 45 e partenza ore 8.30), con guida del parco Alpi Liguri (per maggiori dettagli cliccare questo link)

PIGNA

21.30. Per la rassegna musicale bandistica Raimondo Redento, concerto della Banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Piazza XX Settembre



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

RANZO



17.00. Per il ciclo ‘Formae Lucis’, evento alla scoperta della chiesa di San Pantaleo e degli affreschi e polittici dei Guido da Ranzo con il racconto di Alfonso Sista, il violino di Calamaro e le letture di Petruzzelli che riecheggeranno nel paesaggio ligure, ingresso libero e gratuito



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Intrecciare le Palme, come suonare il Bandoneon, abbinamento con l'opera di N.C. ’Giacobbe lotta con l'Angelo: 5° talk con intervento di Maura Traverso, Presidente Associazione Culturale ‘A Cumpagnia d'a Parmura’+ Charla sulla storia del Bandoneon con Raffaele Prota, Presidente Associazione Protango. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



21.15. Serata di canti dialettali delle nostre vallate a cura della Compagnia del gruppo corale ‘Cheli de Campurossu’. Piazza Marconi



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA VIANI

20.30. 46ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini e Serata danzante con l'orchestra Cristian & La Luna Nueva. Alle ore 23 eccezionale estrazione a sorte di un gioiello. Evento a cura della Proloco

FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Flower Power’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con il Coro della CBSO e il Coro dei bambini dell'Accademia Rainier III che eseguono l'Oratorio Liverpool di Paul McCartney e Carl DaviS. Corte d'Onore del Palazzo del Principe (più info)

NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)





