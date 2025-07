Incidente sull’Aurelia a Bordighera: scontro tra moto e auto, traffico bloccato (Foto)

Incidente stradale in serata sull’Aurelia, a Bordighera. Un motociclo e un'automobile si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Il conducente della moto, che ha perso il contr llo del mezzo cadendo, ha riportato alcune lievi lesioni ed è stato assistito sul posto dai volontari della Croce Rossa di Bordighera.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, il traffico è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia.